Qué pueden hacer los hombres para mejorar la calidad de su esperma

"Una estrategia simple, barata y efectiva para mejorar la calidad del esperma en hombres sedentarios", dice el autor de la investigación

Es bien sabido que hacer ejercicio de forma regular tiene múltiples beneficios. Pero además, en el caso de los hombres, hacer al menos media hora de ejercicio tres veces por semana puede aumentar el conteo de esperma, según un estudio publicado en la revista Reproduction.

Los hombres que empezaron a correr por este lapso de tiempo regularmente mostraron un incremento en espermatozoides saludables, dice el estudio.

Este aumento fue solo temporal y comenzó a desvanecerse al mes, de los sujetos del experimento dejaran de correr en la cinta.

Según los expertos es importante alcanzar el equilibrio justo , ya que el exceso de ejercicio puede dañar la producción de esperma. Y, participar en deportes competitivos como, por ejemplo el ciclismo, añaden, puede hacer que disminuya la calidad del esperma.

Efectos positivos

El estado de salud de todos los hombres (261) que participaron en el experimento de 24 semanas era bueno y ninguno tenía problemas de fertilidad. Su conteo de esperma era normal, al igual que la calidad del mismo. Todos llevaban una vida relativamente sedentaria.

El grupo fue dividido en cuatro.

Unos que no hacían ejercicio.

ejercicio. Otros tres sesiones semanales, con entrenamiento por intervalos de alta intensidad (repetición de 10 minutos corriendo a toda velocidad con un período corto de descanso entre cada uno).

(repetición de 10 minutos corriendo a toda velocidad con un período corto de descanso entre cada uno). Otros tres sesiones semanales de ejercicios moderados (30 minutos en la cinta).

(30 minutos en la cinta). Otros tres sesiones semanales de ejercicios intensivos (una hora en la cinta).

La cantidad y calidad del esperma aumentó con el ejercicio. El que trajo más beneficios fue el ejercicio moderado.

Los hombres en los tres grupos que hicieron actividad física perdieron peso y los resultados de sus pruebas de esperma mostraron mejorías en comparación con los hombres que no hicieron ejercicio.

Según los investigadores, el beneficio en parte podría derivarse de que los que hicieron ejercicio perdieron peso.

¿Es lo mismo el aumento en el conteo que en la fertilidad?

Lo que aún no está claro es si esto se traduce en un aumento de la fertilidad. Eso es algo que los científicos planean investigar en el laboratorio: analizar si los cambios producidos por el ejercicio afectan el potencial del esperma para fertilizar óvulos.

“Nuestros resultados muestran que hacer ejercicio puede ser una estrategia simple, barata y efectiva para mejorar la calidad del esperma en hombres sedentarios”, aseguró Behzad Hajizadeh Maleki, investigador de la Universidad de Urmia, en Irán, y principal autor de la investigación.

“Sin embargo, es importante reconocer que las razones por las que un hombre no puede tener hijos no se basan solamente en el conteo de esperma. Los problemas de infertilidad masculina pueden ser complejos y cambiar de estilo de vida quizá no resuelva estos casos fácilmente”.

En opinión de Allan Pacey, profesor de andrología de la Universidad de Sheffield y portavoz de la Sociedad Británica de Fertilidad, “tenemos muy poco conocimiento de cómo el ejercicio físico puede afectar la fertilidad masculina y la calidad del esperma, pero esa es una pregunta que hacen con frecuencia los hombres que quieren mejorar sus posibilidades de tener hijos”.

Es probable que hay un nivel óptimo de ejercicio para mejorar la fertilidad masculina, añadió, pero es recomendable consultar con un médico antes de embarcarse en una actividad demasiado intensa.

Otras recomendaciones para aumentar la cantidad y calidad del esperma incluyen: