Video de ‘El Chema’ capítulo 1: Aurelio Casillas de ‘El Señor de los Cielos’ aparece en narcoserie

Rafael Amaya hace una participación especial en narcoserie de Telemundo

El primer capítulo de “El Chema” al fin se estrenó y fans de la saga de “El Señor de los Cielos” pudieron saber que pasó con el enemigo de Aurelio Casillas.

Todo el primer episodio giró alrededor de la orden de extradición del capo hacia Estados Unidos. Chema Venegas (Mauricio Ochmann) no quiere ser extraditado y mueve todas sus influencias para demorar el traslado porque ya se encuentran sus aliadas haciendo el túnel por donde pretende escapar.

El Chema cree que la orden del presidente mexicano fue a presión de Aurelio Casillas. Ramiro se pone en contacto con “El Señor de los Cielos” y este hace su aparición en la premier de la narcoserie de Telemundo.

Aurelio Casillas no le importa si al Chema se lo llevan a Estados Unidos, de hecho, dice que se lo debió de “quebrar” hace mucho tiempo, pero que si no lo hizo es porque es el padre de su nieto. “Que se lo lleven a gringolandia, a mi me vale gorro, igual y se lo quiebran allá, a mi hasta me harían un favorcito y así deja en paz a la Rutila también”, dice Casillas sobre la extradición de El Chema.

El Chema y Aurelio tienen una conversación vía telefónica donde el titular de la serie llama a Casillas “traicionero”.

¡Mira la escena completa aquí!