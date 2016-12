VIDEO: El comercial navideño que tiene llorando a medio mundo

Una muy buena razón para aprender inglés

Un comercial de televisión polaco arranca lágrimas al mundo entero por su gran mensaje.

El aviso publicitario es para Allegro, una plataforma de subastas online. Un adulto mayor recibe un curso de inglés y emprende la tarea de aprender el idioma.

El único testigo de su aprendizaje es su amigo perro que lo oye aprender las palabras cada día.

En el comercial el hombre marca los objetos con las palabras en inglés y en un autobús sorprende a una chica cuando dice “I love you”.

Pero, ¿por qué aprende inglés? Después que se llena de confianza con el inglés, el hombre pide una valija y sale de viaje. Al final del comercial, el hombre llega a otro país en plena navidad, a la casa de su hijo, y ve a su nieta, que no habla polaco. El hombre le dice “I am your grandfather (soy tu abuelo”).

El video ha sido visto más de cuatro millones de veces en YouTube.