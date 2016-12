Caen varios ‘dealers’ de autos por cobros ilícitos a compradores

Miles de neoyorquinos fueron engañados y pagaron por productos que no solicitaron

NUEVA YORK.- Varios concesionarios de automóviles de Queens, Brooklyn, Staten Island, Long Island y Westchester tendrán que devolver miles de dólares a clientes que compraron autos a quienes les cobraron ilícitamente cargos por productos y servicios ocultos. El salió a la luz tras una investigación conducida por la fiscalía general del estado.

De acuerdo al fiscal general Eric T. Schneiderman, los concesionarios tendrán que devolver $ 1.6 millones. Una investigación conducida por esta dependencia concluyó que unos 2,500 consumidores pagaron hasta $ 2,000 por productos que nunca solicitaron.

“Cuando los consumidores compran un automóvil, merecen una negociación honesta y justa – y no ser engañados por los concesionarios inescrupulosos que buscan aprovecharse de los clientes con costos ocultos”, dijo el fiscal general.

Schneiderman anunció este jueves la resolución de una demanda contra SG Hylan Motors Corp., una concesionaria de Staten Island que hace negocios como Staten Island Honda y Staten Island Nissan y un acuerdo separado con BestAuto Outlet, Inc. ubicado en Floral Park.

El acuerdo de SG Hylan resuelve una demanda presentada por el fiscal general en julio de 2016, en la que se alegaba que estos concesionarios de automóviles vendieron ilegalmente productos y servicios “posventa”, incluyendo servicios de reparación de crédito y protección contra robo de identidad a más de 2.300 consumidores a un costo de hasta $2,000 por consumidor.

El acuerdo requiere que SG Hylan pague $1,5 millones de dólares en restitución a estos consumidores. El acuerdo con Best Auto, que devuelve $ 115,000 en restitución a los consumidores, concluye una investigación de este concesionario por mala conducta similar – presunta venta ilegal de servicios de reparación de crédito y prevención de robo de identidad y otros artículos “postventa” a más de 200 consumidores.

“Mi oficina continuará investigando y haciendo rendir cuentas a los concesionarios de automóviles que tratan de llenar sus bolsillos cobrando cargos por productos y servicios no revelados que los consumidores no necesitan y no pidieron”, agregó Schneiderman.

Cada acuerdo requiere el pago en un fondo de restitución para ser distribuido a los consumidores con contratos de CFI. SG Hylan también debe pagar $100,000 en multas, y Best Auto debe pagar $ 10,000 en penalidades.

Desde el año 2015, el fiscal general ha establecido acuerdos con 11 concesionarios por montos que totalizan más de $ 17 millones en restitución y sanciones. Más de 22,000 consumidores han sido elegibles para la restitución bajo estos acuerdos.

La Fiscalía General continúa investigando a otros concesionarios de automóviles de Nueva York que venden o venden servicios de posventa sin el conocimiento y consentimiento de los consumidores. Los consumidores que creen que han sido engañados con productos o servicios no deseados en relación con un contrato de arrendamiento o compra de vehículos o que fueron vendidos el servicios de Credit Forget de reparación de crédito o servicios de protección contra robo de identidad están instados a presentar quejas en línea o llamar al 1-800-771-7755.

