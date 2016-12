De Blasio: La migra no tendrá acceso a datos de portadores de ID municipal

El alcalde mencionó que incluso destruiría los documentos que los 900,000 neoyorquinos presentaron para obtener la identificación, pero fallo de tribunal podría complicar el escenario

NUEVA YORK – El alcalde Bill de Blasio aseguró a los indocumentados de Nueva York que la migra no tendrá acceso a la información de quienes tramitaron el ID municipal (IDNYC) y dentro de su promesa mencionó que incluso destruiría los documentos que los 900,000 neoyorquinos presentaron para obtener la identificación, pero una corte estatal acaba de ponerle una piedra en el zapato.

Solo un par de horas después de que el mandatario anunciara una vez más que la Ciudad mantiene su posición de eliminar esos documentos de sus archivos, la Corte Suprema del Condado Richmond ordenó temporalmente que se suspenda la intención de destruirlos.

El tribunal respondió así a una demanda que el lunes pasado interpusieron los asambleístas republicanos Ron Castorina y Nicole Malliotakis, donde pedían una acción cautelar que prohibiera a Nueva York destruir esos documentos por motivos de seguridad.

De Blasio recibió con sorpresa el anuncio, pero a través de un vocero de la Alcaldía advirtió que seguirán dando la pelea y se mostró confiado en que finalmente pueda utilizar los recursos que la ley del ID municipal le da para cumplir su promesa con los indocumentados.

“El Alcalde está absolutamente comprometido en proteger la seguridad de nuestros datos. Mientras seguimos revisando todas nuestras opciones, estamos seguros de que podremos mantener privados los datos del IDNYC”, aseguró el portavoz de la administración de Blasio.

La Ciudad tendrá casi dos semanas para presentar documentos de defensa para revertir la decisión de la corte, que el próximo 21 de diciembre decidirá si se extiende el bloqueo a la medida o se le da vía libre al mandatario.

“Esa demanda empezó apenas esta semana. Sabremos más dentro de unos días pero nuestra intención es clara en que esos documentos no van a parar a las manos del gobierno federal’, resaltó de Blasio antes de conocer la decisión, explicando que lo que se propone destruir no es toda la información de quienes tienen el IDNYC sino solamente los papeles que presentaron para obtenerlo, como copias de pasaportes de sus países de origen y recibos de servicios públicos.

“Quiero reafirmar que seguimos comprometidos en seguir preservando cualquier información que tengamos. Esa información se va a quedar aquí”, destacó el burgomaestre, al tiempo que dijo que es difícil que el ID municipal sea falsificado pues tiene un estricto control de seguridad.

La comisionada de Asuntos de Inmigración, Nisha Agarwal, aclaró que la idea no es ni acabar con la validez de la identificación ni borrar todos los datos de los 900,000 neoyorquinos que lo han tramitado.

“El asunto aquí no es destruir toda la base de datos ni el programa. La ley especifica en particular que se trata de los documentos que la gente usó para probar su identidad. La tarjeta seguirá existiendo aunque esos documentos se destruyan”, dijo. “En la ley actualmente se dice que al final del año hay que tomar una determinación sobre si los récords que temenos deberían ser destruidos, esos no estarán más en el sistema”.

Preocupación entre indocumentados

Pero a muchos indocumentados como León González, les preocupa que al seguir teniendo la Ciudad la información personal de quienes sacaron el ID, como nombre, dirección, fecha de nacimiento y país de origen, se corra el riesgo de que eventualmente la migra acceda a esos datos.

“Yo pensaba que la idea era borrar toda nuestra información, pero si solo van a destruir los papeles que entregamos al principio, no veo diferencia”, comentó con cierta decepción el mexicano. “Si en la base de datos se queda nuestra infomación básica qué va a pasar entonces si cuando Trump se posesione le pide al alcalde que entregue eso… si saben donde vivimos y quienes somos es un riesgo muy alto”.

Pero la Ciudad insiste en que no hay nada de que preocuparse porque hay medidas locales que incluso si el gobierno federal quisiera darse una pelea por tener esa información, es muy difícil que la gane.

“Si hay algún intento del gobierno federal para obtener esa información nuestros abogados van a pelear en las cortes porque estamos asegurándonos de proteger a los neoyorquinos”, dijo la comisionada de Inmigración, quien explicó que si antes del 31 de diciembre no se destruyen esos archivos, se pueden destruir más adelante, si la corte da vía libre.

“Las pólizas pueden cambiarse en cualquier momento y vamos a seguir peleando”, dijo, advirtiendo que muchas agencias de la Ciudad también tienen ya los datos de los inmigrantes que reciben servicios y los mantienen con estricta confidencialidad y no los comparten con autoridades federales.

“Por ahora la gente no tiene que preocuparse de eso, lo importante es que se va a implementar localmente lo que está escrito y deben saber que vamos a pelear si vienen acciones más extremas”, mencionó la comisionada. “Ellos pueden siempre tomar opciones pero siempre tendremos la habilidad de pelear y tratar de hacer cosas para evitarlo”.

Y sobre el intercambio de información con las autoridades federales sobre inmigrantes que tengan historial criminal, el alcalde hizo una diferenciación.

“Quiero ser muy claro en decir que cualquier persona que venga tiene que seguir las leyes y no creo que ser progresista esté en contradicción con esa posición, pero si alguien ha cometido ofensas menores, no vamos a pasar su información a autoridades federales”, dijo de Blasio. “Si alguien ha cometido crímenes serios y ha estado en la cárcel es diferente”.

El IDNYC en cifras

900,000

personas han sacado el IDNYC.

personas han sacado el IDNYC. 39%

considera que el ID los ha ayudado considerablemente a acceder a programas públicos.

considera que el ID los ha ayudado considerablemente a acceder a programas públicos. 52%

usan el IDNYC como su principal forma de identificación.

usan el IDNYC como su principal forma de identificación. 67%

de los inmigrantes que lo han sacado se identifican sólo usando el IDNYC.

de los inmigrantes que lo han sacado se identifican sólo usando el IDNYC. 77%

de los inmigrantes entrevistados dijo que el IDNYC le da una sensación de pertenecer a NYC.

de los inmigrantes entrevistados dijo que el IDNYC le da una sensación de pertenecer a NYC. 59%

de todos los entrevistados dijo que tener el IDNYC les da más confianza a la hora de tener un encuentro con oficiales de policía.

de todos los entrevistados dijo que tener el IDNYC les da más confianza a la hora de tener un encuentro con oficiales de policía. 30,000

neoyorquinos se sumaron al programa de donantes de órganos con ese ID.

Requisitos para sacar el IDNYC: