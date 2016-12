Familia toma foto en Emiratos Árabes y quedan aterrados con lo que captaron

Nadie ha podido descrifrar la silueta a la izquierda de esta imagen

Una familia originaria de India que estaba de vacaciones en los Emiratos Arabes se llevó para el recuerdo una imagen espeluznante.

Una foto tomada en un desierto cerca de la ciudad de Sharjah ha provocado el debate en la red.

Namit Vyas, su esposa y su hija de 3 años, posaron para varias fotos en el territorio arenoso, y, aparentemente, aparte de ellos no había nadie más en escena.

Pero la familia se llevó tremenda sorpresa cuando divisó una sombra en la extrema izquierda de la instantánea que asociaron con una presencia paranormal.

La silueta aparenta el cuerpo de una persona de pie con las piernas levemente separadas.

“Casi siempre edito todas mis imágenes antes de publicarlas en las redes sociales. Pero esta vez no lo hice. La foto que usted ve es absolutamente cruda, sin tocar”, indicó Vyas a medios británicos. “Todavía no sé qué era eso porque sé que sólo apunté a mi esposa e hija. No había nadie más en el cuadro”, agregó.