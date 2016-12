¿Kim Kardashian quiere divorciarse de Kanye West?

De acuerdo con Us Weekly, un allegado a la socialité informó que Kim está considerando sacar al rapero de su vida el próximo año

¡Kim Kardashian quiere el divorcio!

Un allegado a la socialité afirmó que está considerando sacar a Kanye West de su vida el próximo año.

Dos años y medio después de que ella y el rapero se casaron en una boda multimillonaria en una fortaleza italiana del siglo 16, ella “quiere el divorcio“, informó Us Weekly.

Anteriormente casada con el productor de discos Damon Thomas y el basquetbolista profesional Kris Humphries, Kardashian, de 36 años, no se está apurando para tramitar el divorcio aún, agrega la amistad, pero sí está planeando sus próximos pasos.

“Tardará un tiempo antes de que pueda hacer algo“, aseguró la fuente, al alegar que está tratando de preparar un caso para obtener la custodia total de sus hijos North, de 3 años, y Saint, de 12 meses”.

“Pero no quiere permanecer casada“.

La estrella del reality Keeping Up With the Kardashians ya se está distanciando del rapero de “Fade”, de 39 años.

Desde que fue dado de alta el 30 de noviembre del Hospital Neuropsiquiátrico Resnick del Centro Médico de UCLA -tras una estancia de nueve días por lo que su médico Michael Farzam calificó como un episodio de “psicosis temporal”- West ha recibido tratamiento como paciente ambulatorio en una vivienda rentada en el área de Los Ángeles, cuentan múltiples fuentes a Us.