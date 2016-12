Los mejores planes navideños para disfrutar de la Gran Manzana

Para los melancólicos, para los soñadores, para pequeños y grandes, para los amantes del baile o para los que buscan el regalo perfecto, tenemos un plan para todos

¿Aún digiriendo el pavo de Acción de Gracias? Pues beba agua y coja aire porque la Navidad está a la vuelta de la esquina y en Nueva York hay mil y una maneras de disfrutar esta época del año por todo lo alto. A continuación, hemos elaborado una selección con actividades y espectáculos para todos los gustos y bolsillos. ¡No se lo pierdan!

¡Christmas Spectacular!

Como Santa Claus a las chimeneas, cada año por estas fechas desde 1934 las Rockettes vuelven al Radio City Music Hall con su “Christmas Spectacular”, un show para todos los públicos que ya se ha convertido en un emblema más de la ciudad. ¿Sabían que en cada presentación las bailarinas se cambian de vestuario 8 veces? ¡Y para ello cuentan solo con 78 segundos! Además de 1,100 vestidos, en el espectáculo también se usan 1,200 pares de zapatos. ¿Una locura cierto? Pues imagínense lo que tendrá que ser encargarse de las 350 lavadoras que se ponen a la semana en este teatro. Ni más ni menos que 16 horas de colada al día para garantizar un show espectacular y sin imperfecciones que cada año durante 8 semanas contagia de espíritu navideño a más de un millón de personas. Hasta el 2 de enero. Tickets en www.rockettes.com/christmas

Mercadillos navideños

Una buena manera de apoyar al pequeño comercio y la creación artesanal a la vez que dar con un regalo más especial y único que los que puedan encontrar en los grandes almacenes, son los mercadillos navideños que por estas fechas brotan como setas por toda la ciudad. El del Winter Village (Bryant Park) es conocido, además de los puestos de artesanía, comida y regalos, por su pista de hielo, ¡que además es gratis! Por segundo año, el Museo de El Bronx organiza su propio mercado en el que se dan cita los mejores diseñadores, artistas, panaderos y hasta cerveceros del barrio e incluso cuentan con actuaciones en vivo como la de la compañía Navidad Flamenca, que se presentan este domingo a las 2 pm. Además, este evento también sirve como punto de recogida de guantes, bufandas, gorros y abrigos para los más necesitados. Sábado 10 y domingo 11, de 11 am a 6 pm. En 1040 Grand Concourse, Bronx. Gratis www.bronxmuseum.org

Navidad P´al pueblo

Si hay algo más navideño que los regalos y las comilonas es el espíritu solidario y con ese espíritu precisamente se organiza esta tremenda fiesta benéfica que reunirá durante 12 horas en el United Palace (4140 Broadway con 175th St., Manhattan) a artistas de la música latina como Alex Bueno, Fausto Rey, “El Zafiro”, Papucho, Los Toros Band, El Gringo de la Bachata y muchos más en un gran concierto en el que los fondos recaudados serán destinados a ayudar a las víctimas de las inundaciones en la República Dominicana. Más información y boletos en el teléfono 888 561-8757 o en www.ticketmaster.com

¡Se hizo la luz!

Si se preguntan cuál es el barrio de Nueva York que más en serio se toma la Navidad no lo duden más: Dyker Heights, en Brooklyn. Esta zona que ocupa desde la avenida 11 a la 13, entre las calles 83 y 86, es probablemente el área residencial con más bombillas y decoraciones en forma de renos y Santa Claus por metro cuadrado del mundo. No está muy claro cómo empezó esta tradición que está íntegramente promovida por los propios vecinos del barrio, pero lo que está claro es que desde hace más de 20 años nadie puede competir con esta sensacional puesta en escena navideña.

Cascanueces from the ´hood

No se pueden perder este espectáculo de baile y música que, por tercer año consecutivo, reimagina el clásico con música de Tchaikovsky en versión contemporánea y urbana. DJs, violinistas y breackdancers interpretan esta versión hip hop de una de las obras musicales favoritas de estas fechas. El 17 de diciembre en el New Jersey Performing Arts Center de Newark (1 Center St, Newark, New Jersey). www.hiphopnutcracker.com

Pasajeros al tren…

A photo posted by The New York Botanical Garden (@nybg) on Nov 30, 2016 at 4:14pm PST

Un plan favorito entre los nostálgicos y los más pequeños es visitar el Train Show del Jardín Botánico de Nueva York (http://www.nybg.org), donde las mini réplicas de trenes antiguos y de los edificios y atracciones más emblemáticos de la ciudad son protagonistas. Siguiendo con los trenes, este domingo 11 de diciembre la ciudad vuelve a poner en marcha algunos vagones que recorrieron las vías de nuestro subterráneo entre 1930 y 1960 y seguro serán todo un hit en las redes sociales. #regresoalpasado.

La reina de la Navidad

Cuando uno pone un pie en una tienda o gran almacén en estas fechas no hay momento que no suene el “All I want for Christmas is you” de Mariah Carey. Pero, ¿qué tal si este año cambian de escenario y, en lugar de escucharlo mientras guardan la fila para comprar más calcetines y corbatas, se dan un homenaje viendo a la mismísima diva cantando sus grandes éxitos y villancicos en el Beacon Theatre? Mariah no hay más que una. Shows a las 8 pm hasta el 17 de diciembre. Boletos desde $60, en www.ticketmaster.com