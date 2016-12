México debe rechazar tajante deportaciones y muro, dice excanciller

Jorge Castañeda considera que el gobierno mexicano ha tenido una respuesta muy tibia ante Donald Trump

Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores durante el sexenio de Vicente Fox, consideró que el gobierno mexicano debe rechazar tajantemente las deportaciones, el muro y la renegociación del TLCAN que pretende el presidente electo Donald Trump.

En entrevista con este diario, Castañeda indicó que el presidente Enrique Peña Nieto debe ser más enfático con su postura hacia el republicano, quien ocupará la Casa Blanca el 20 de enero de 2017.

“Se le debe decir a Trump no en estos tres puntos: uno, no se va a renegociar el Tratado de Libre Comercio; dos, no se van a aceptar las deportaciones masivas, se las van a dificultar lo más que se pueda; y tres, no se va a aceptar la construcción del muro”, expresó.

Sobre el segundo punto, durante la presentación de su libro “Sólo así”, el autor de más de una docena de libros expresó que México le puede pedir al gobierno de los Estados Unidos que le demuestre que las personas que busca deportar son mexicanas.

“Hay que echar mano de todas mañas, recursos, trampas, todo lo posible para evitar las deportaciones, yo he propuesto una… aceptamos a todos los deportados mexicanos a condición de que Estados Unidos nos demuestre que son mexicanos”, dijo.

Castañeda indicó que el gobierno estadounidense no podrá demostrarlo, lo que podría impedir la deportación de la gente.

“Se va a crear una congestión enorme, un caos monumental, y luego lo que se aprobó en California, para que vean que no es tan descabellado lo que yo propongo, destinar recursos para darle abogados, apoyo, consejos, a los posibles deportados”, agegó.

A los migrantes les sugirió que, si son detenidos, deben solicitar un proceso legal, lo cual complicará a las autoridades migratorias deportarlos.

A los consulados les pidió brindar más apoyo a los migrantes mexicanos, pero ayuda real, pues consideró que el plan presentado por la canciller Claudia Ruiz Massieu es cuestionable, ya que se habla de más cónsules móviles y otros servicios, cuando tiene menor presupuesto para ello.

Previo a esta postura de Castañeda, este diario tuvo una entrevista con el Diego Gómez-Pickering, cónsul general de México en Nueva York, a quien se le cuestionó la reducción de los recursos.

“Habrá un presupuesto etiquetado para todo ello”, afirmó.

¿Los recursos están asegurados?, se le insistió.

“Sí, ya la secretaría tiene contemplado ese aporte especial”, afirmó.

Sobre el muro, Castañeda dijo que será muy difícil su construcción, pero consideró que el discurso del gobierno mexicano no debe ser quién lo paga.

“Eso es una estupidez, hablar de quién lo paga. Hay que decir que no y ya”, aunado a que se pueden recurrir a instancias internacionales para evitar un proyecto de esa magnitud.

Sobre el Tratado de Libre Comercio, el también académico de universidades como la de Nueva York y Berkeley indicó que la administración mexicana debe negarse, pues representaría un retraso de varios años en su economía.

Su libro, editado por Debate está disponible en Amazon, es parte de su proyecto para lanzar una candidatura ciudadana para competir en las elecciones de 2018 en México por la Presidencia, y será en un par de meses cuando defina si él será candidato o respaldará a alguien más.