EEUU colapsará en 2020, la predicción del sociólogo que alertó sobre el 9/11

Johan Galtung es conocido por sus predicciones en torno a importantes hechos mundiales

La presidencia de Donald Trump provocará que el poder de Estados Unidos colapse, declaró el sociólogo noruego Johan Galtung a la publicación especializada Motherboard.

Según esa publicación, Galtung predijo la caída de la Unión Soviética, las protestas de la plaza Tiananmén en China y los ataques del 9/11.

En su libro “The Fall of the US Empire-and Then What?” (La caída del imperio de Estados Unidos, ¿y luego qué?), publicó su hipótesis en torno a la caída del imperio americano en 2020.

“La caída tiene dos caras”, dijo Galtung a Motherboard. “Otros países se niegan a ser buenos aliados y es el propio EEUU que tiene que matar, bombardeando desde grandes alturas, con drones guiados por computadoras desde una oficina y las fuerzas especiales matando por doquier”, señaló el también profesor de la Universidad de Hawaii.

A la pregunta sobre si tal vez Donald Trump podría revitalizar a la república americana, Galtung responde: “Si puede disculparse profundamente ante todos los grupos que ha insultado y cambiar la política exterior de intervenciones de EEUU, no hacer guerras (han matado a más de 20 millones de personas en 37 países después de 1945), ¡una revitalización importante! Ciertamente haría a ‘América grande de nuevo’. Ya lo veremos”.