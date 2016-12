Suspenden a policía “borracho” del Bronx

Surge una foto que lo convierte en hazmerreír

Un policía de Bronx fue despojado de su arma e insignia en medio de acusaciones de que estaba borracho mientras estaba de servicio el jueves en la noche, lo que aparentemente forma parte de una cadena de infracciones, como sugiere una foto en la que aparece dormitando en el vestuario de la estación de policía con su vientre cervecero expuesto, publicada por The New York Post.

El agente Richard Evans fue considerado “incapacitado para el servicio” durante su turno de medianoche a las 8 de la mañana en el 52º Recinto de Norwood, tras ser evaluado por un superior. “Estaba claramente embriagado. Apenas se le entendían las palabras “, comentó a ese medio un funcionario de la policía.

Irónicamente, el problema surgió cuando Evans, de 44 años, y su compañero respondían a una llamada por una disputa de borrachos entre vecinos. Un testigo en la escena filmó un video del supuesto policía borracho y presentó una queja al 311, según precisaron fuentes policiales.

Un sargento que respondió a la queja declaró a Evans en condiciones de cumplir sus deberes, y los policías se fueron sin hacer arrestos, pero más tarde esa misma madrugada se le ordenó regresar a la estación y fue interrogado y desabilitado por un capitán de servicio que lo declaró incapacitado para ejercer su trabajo.

A parecer no es la primera vez que Evan es amonestado por sus problemas con el alcohol. Una foto del año pasado lo muestra en el vestuario de la estación con su camiseta levantada, mostrando su panza cervecera.