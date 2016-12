Video: Chiquis Rivera graba video de ‘Paloma Negra’

Jenni Rivera le dedicó esta canción durante su último concierto

Durante el cuarto aniversario luctuoso de Jenni Rivera, es inevitable recordar ese último concierto. “La Diva de la Banda” y su hija Chiquis Rivera se encontraba distanciadas y en esa presentación le dedicó la canción “Paloma Negra”.

Ese tema ha sido importante desde su partida y ahora los hijos le rendirán tributo haciendo un video musical. En el próximo episodio de “The Riveras” de NBC Universo, se podrá ver todo el proceso de la grabación de este trabajo visual.

La idea creativo del video fue de Johnny en donde aparecerán los tres Rivera mayores. Jacqie recuerda que Jenni le había dedicado la canción a ella, Mikey y por último a Chiquis.

Esta última es la que tiene un tiempo difícil y durante la producción del clip dice que solo estar en un cementerio siente que algo se apodera de su cuerpo “y regreso al día que enterramos a mi madre y ese día fue horrible”.

“Cuando me enteré de la noticia de que el avión de mi mamá se accidentó, no pude más que pensar si en esos últimos segundos de su vida se acordó de mi”, dice Chiquis en el programa.

“Cuando me enteré que en su último concierto me dedicó ‘Paloma Negra’ … eso me dijo que si estaba pensando en mi.”

Chiquis explica que no ha podido ver la presentación de su madre. “The Riveras” se transmite los domingos a las 10pm/9c por NBC Universo.