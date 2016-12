“Lady Wuu” a punto de perder la voz que le ha convertido en viral

Eduardo Arias se ha convertido en todo un fenómeno en Internet

Eduardo Arias, conocido viralmente como Lady Wuu, nunca imaginó que un popular grito para el grupo Menudo durante una entrevista en el programa Ventaneando lo lanzaría a la fama en redes sociales; sin embargo, por las repetidas veces que realiza el grito, su garganta se ha visto afectada.

“Llega un momento en el que me duele mucho y trato de no hablar tanto y de no gritar ¡wuu!, porque la gente me lo pide, pero lo hago con emoción. Llega un momento en el que me siento mal”, dice.

Sin embargo, el también vendedor de tacos ha tenido que controlar ese dolor, ya que la gente no se cansa de escuchar y pedirle que repita su popular grito.

“Estoy tomando jarabe, miel con limón y mucha agua, o un tecito caliente; Ayer me dolía mucho mi garganta, pero eso no me va a detener, sigo con mi ¡wuu!”.

Ha sido tanta su popularidad que está en trámites de registrar su propia marca para que nadie pueda copiarle.

“Hay que saberlo hacer, y eso nada más lo tengo yo. Este grito fue de emoción por ver a Menudo. He tenido mucho trabajo gracias a Dios con esto que ha pasado y sigo adelante”, declaró.