Natalia Jiménez cuenta cómo le cambió la maternidad

La cantante, que acaba de tener un bebé, se encuentra también promocionando su disco en homenaje a Jenni Rivera

Lo primero que se escucha del otro lado del teléfono es una risa contagiosa. La cantante y compositora Natalia Jiménez tomó el teléfono para conversar sobre el nuevo disco “Homenaje a la gran señora” en medio del llanto de su bebé.

“Tiene madre cantante y grita como si se fuera a acabar el mundo”, dice sin parar de reír.

“Ha sido una experiencia preciosa, sobre todo porque me lo tomo con mucho humor”, continuó sobre la etapa que vive con la pequeña Alessandra, nacida hace siete semanas.

Con la misma actitud cuenta que se levanta en las madrugadas a cambiar o alimentar a la niña y aún no cree lo que está viviendo. “Todavía no me creo que sea mía”.

Su incredulidad es natural, porque hace menos de tres años la artista española afirmaba que no sería madre.

Pero, tan sorpresivo como fue su casamiento con su manejador Daniel Trueba fue su determinación de tener una cría. “No estaba tan clara”, reconoció.

“Un día de repente me levanté y dije: ‘Quiero tener hijos’”, compartió Natalia, a quien le asustó que le “picara el gusanillo” de ser mamá teniendo más edad y estando más comprometida con su carrera musical.

“Ha sido una de las experiencias más lindas, porque además tuve un embarazo buenísimo, no he tenido ningún problema”, sostuvo decidida a disfrutar intensamente esta nueva experiencia porque será la única.

Identificada con Jenni Rivera

La discográfica Sony no pasó mucho trabajo en convencer a la exvocalista de La Quinta Estación de grabar un álbum tributo a la Diva de la Banda, Jenni Rivera.

Confesó que en su carácter de mujer y cantante comparte la fuerza y la temática que definió la carrera de la fenecida intérprete mexicana.

“Tenía ganas de hacer algo superfemenino, quería hacer algo que trajera el espíritu de Jenni en su música, y que lo trajera de otra manera”, detalló.

“Homenaje a la gran señora” sale hoy al mercado con un repertorio de 12 títulos, del que suena primero “Querida socia”.

“Son canciones que a la hora de cantarlas me he podido identificar perfectamente con la pasión que tienen… y cuando escuché las letras para grabar, a mí lo que más que interesaba era que tuvieran experiencias por las que he pasado”, expuso la intérprete.

Del repertorio pop mencionó el tema “Los Ovarios”, grabado a dúo con Chiquis, la hija de Rivera. “Habla de ser una mujer fuerte y de ser la que manda. Siento que las mujeres necesitamos tener ese mensaje en estos tiempos que corren. No tenemos que tener miedo en echar pa’lante”.

Natalia está deseosa de regresar al escenario en febrero de 2017 para interpretar los temas de este disco por el histrionismo que le permiten. “Te da mucho fuego en el escenario”.

Rosalina Marrero Rodríguez