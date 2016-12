Alejandra Espinoza te dice quién debe ganar y formar ‘La Banda’

"Fue un reto para los hombres el tener chicas, le pusieron la vara más alta"

A horas de conocerse quiénes serán los nuevos integrantes de la segunda temporada de ‘La Banda’, que será este domingo a las 8/7 PM Centro por la cadena Univision, su presentadora, Alejandra Espinoza, en exclusiva nos dice quién debe ganar.

Aunque para la guapa mexicana todos tienen el talento suficiente y de sobra para formar la nueva banda, ella describe a cada uno de los 10 finalistas, y hasta se atreve a nombrar a sus favoritos. Además asegura que el tener a mujeres en esta segunda temporada fue lo que hizo la diferencia.

“Fue un reto para los hombres el tener chicas, le pusieron la vara más alta, todas venían muy preparadas, sabiendo bailar, cantando súper bien, y eso hizo que los chicos se esforzaran más. Ahora todos están al mismo nivel, hay como una energía diferente, más oportunidad para el equipo de producción de explorar a los participantes. Las mujeres somos muy especiales, siempre sacamos lo mejor de los hombres y eso se vio en el programa”, asegura Ale.

Y mientras ella sueña con que la nueva banda sí sea mixta, y revivir la época de RBD que Alejandra tanto amó, aquí nos cuenta cómo son los finalistas y por qué merecen formar parte de ‘La Banda’.

Taishmara Rivera:

A mí me encanata ella, yo quiero ser como ella si tuviera su edad, por la manera que ella se expresa, porque tiene una manera de vestirse especial.

Alondra Martínez:

En pantalla podría parece una niña que es dura. Tiene solo 14 años pero por su manera de vestirse parece de más edad, me gusta mucho de ella que es bien humilde. Una vez estaba ensayando y de lejos la vi que estaba teniendo problemas con el vestuario y quizás por eso no tuvo el mejor ensayo. Cuando se paró en la línea de jueces la gente de producción le dijo que no había cantando bien, y ella se quedó callada, eso para mí significa mucho. Yo lo valoro mucho que sepa aceptar las críticas y que no esté a la defensiva.

Brian Cruz:

Es un tipazo, tiene mucho carisma, es bien humilde, siempre llega y saluda. Me gusta el crecimiento que tuvo en el programa porque era un niño bonito que cantaba, pero de repente despegó más alto que sus compañeros, lo que ves en él es que es un niño que se enfoca. Recuerdo en un ensayo que Sofía estaba con su teléfono, y Brian se lo agarró y lo hizo a un lado, muchos lo criticaron, pero a mí me pareció lo más correcto porque eso te demuestra que está enfocado.

Christian Castro:

Con el solo hecho de saber que en la audición cantó y los jueces se pararon a aplaudirlo ya tu sabías que era talentoso, es muy apegado a su familia, tiene mucho carisma, lo ves en televisión y parece que tiene años en el escenario, es favorito de muchas personas, él tiene un muy buen futuro quede o no en La Banda.

Dannely Hoyer:

Mi mexicana chula que tanto la han criticado. Ella tiene mucho talento y me parece bien raro que la gente no lo vea, la gente la critica porque solo es rapera. Pero cuando ella hizo su audición no cantó rap, le preguntaron si lo podía hacer y lo hizo. Ella canta muy bien, tiene una muy linda voz, es bien sensible, todos tenemos que trabajar nuestra sensibilidad si queremos trabajar en televisión para que no nos afecte lo que dicen personas que no nos conocen, y ella se ve muy fuerte en cámara a mí me gusta lo que proyecta.

Fabyán Sánchez:

A mí me hace acordar mucho a Jaime Cruz, tiene mucho talento, baila y canta muy bien, tiene una gran personalidad, se come el escenario cuando tiene una presentación. Ojalá que Fabyán tenga un destino diferente y quede dentro de la banda, es muy talentoso y llena todo el tiempo, saluda a todo el mundo y lo digo porque a mí me gustan las personas así, toma las críticas como constructivas.

Félix Gabriel:

Es el favorito de mis papás, siempre que salgo del programa hablo con mis papás y ellos recién la están viendo porque viven en la zona Oeste y no se cansan de hablarme de Felix, tanto que ahora yo estoy enamorada de Felix, son su fans número uno. Felix yo me atrevería a decir que de todos los participantes es el niño más bueno de corazón, tiene una vibra tan bonita, tan única, que te provoca estar al lado de él, de ser amiga de él.

Zhamira Zambrano:

Es una niña preciosa, es súper agradable para la cámara, es bien nerviosa y eso me di cuenta el domingo pasado. Su personalidad es muy parecida a la mía, a veces ella no sabe qué hacer cuando está en cámara, me dice el otro día “¿qué hago cuando me dices que vamos a comerciales?”… Yo lo entiendo porque yo no se qué hacer cuando me dicen que haga algo y no lo siento. Es muy transparente y aparte preciosa.

Megamy Bowles:

Es bien buena, todos son bien buenos. A mí me encanta desde que la vi, desde que hizo la audición físicamente es muy bonita y canta muy bien. Cuando comenzó el concurso, yo sentía que era para ser solista, pero cuando comenzó a cantar con la banda me encantó, ella es súper versátil puede cantar como solista como en La Banda.

Garmandy Candelario:

Es súper perseverante, el año pasado no quedó y mira ahora está en la final. Me gusta mucho su personalidad, es súper alegre, me encanta cómo se viste, es una persona súper segura de si mismo. Me encantaría verlo en la Banda, lo quieren un montón. Se merece estar dentro de La Banda porque tu puedes ver la garra que este niño ha puesto.