La Banda: Ellos son los ganadores de la segunda temporada

Mira aquí quiénes son y su primera presentación como MIX5

Después de meses de sueños, esperanzas, desilusiones, preparación, sacrificio y mucha disciplina, la segunda temporada de ‘La Banda’ ya tiene sus cinco ganadores, y tal como lo soñó su presentadora, Alejandra Espinoza, los integrantes son tres hombres y dos mujeres.

Taishmara Rivera, Brian Cruz, Christian Castro, Dannely Hoyer y Garmandy Candelario, son los cinco integrantes de la nueva banda que, además, ya tiene nombre: MIX5.

Dos elegidos por los jueces y tres por el público, MIX5 debutó en el escenario con el tema ‘A Puro Dolor’, y cada uno de ellos cantó en el ritmo en el que se sienten más seguros y en los que han ido conquistando al público en todos estos meses.

La noche de la gran final del reality de Univision comenzó con la presentación de los 10 finalistas, y a lo largo de la noche los jueces: Laura Pausini, Mario Domm y Wisin se subieron al escenario para interpretar cada uno un tema.

También estuvieron visitando el escenario de ‘La Banda’, los ganadores de la primera temporada CNCO, quienes recibieron la sorpresa de un disco de platino por las ventas de su primer álbum. Sin duda, un incentivo para los que esta noche comienzan el camino de sus sueños.

Pero, ¿quiénes son los cinco ganadores? Aquí te contamos…

BRIAN CRUZ

Tiene 15 años, es cubano y su sueño es, a través de la música, poder darle una mejor calidad de vida a su familia, y él cumplir su sueño.

TAISHMARA RIVERA

Tiene 15 años y es de Puerto Rico. Durante todo el reality se ha destacado por su simpatía, alegría y buen humor. Su sueño es ser una cantante reconocida.

CHRISTIAN CASTRO

Es el más grande de los cinco integrantes. Christian tiene 22 años y es de Puerto Rico. Es barbero, pero su pasión es la música y ser cantante es lo que lo hace feliz. Sin embargo, dice que su verdadero motor es su familia y ser papá es el mejor de sus trabajos.

DANELLY HOYER

Tiene 21 años y es de México. El amor por la música lo heredó de su familia. Aunque tiene una voz increíble, Danelly ha tenido bastante resistencia y muchas críticas por cantar rap solamente.

GARMANDY CANDELARIO

Tiene 21 años y es de República Dominicana. Él dice que no se imagina su vida en otro lugar que no sea la industria de la música. Garmandy se presentó en la primer temporada y no ganó… Hoy demostró que con perseverancia y disciplina todo se puede lograr.