5 razones por las que Cristiano Ronaldo no merecía el Balón de Oro

Algunos afirman que no es totalmente justo darle el galardón a CR7 ¿piensas lo mismo?

El portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo ganó este lunes su cuarto Balón de Oro, lo que le sitúa a uno del astro argentino del Barcelona Lionel Messi, segundo en esta edición, en el que consideró como “el mejor año” de su carrera. Sin embargo a continuación les dejamos para la reflexión estos cinco puntos que deben ser considerados en el análisis.

Una Eurocopa engañosa

El mejor jugador de la Eurocopa de Naciones se llama Antoine Griezmann. Cristiano Ronaldo lució en Francia más bien apagado a pesar de su doblete frente a Hungría y su gol ante Gales; y de su empate con Michel Platini como goleador histórico del torneo. El título portugués fue más bien extraño y lo que es peor, el nacido en Funchal se lesionó en la final ante Francia.

Anota a débiles

Si bien CR7 se convirtió en máximo goleador de la Liga de Campeones en este curso, con 16 dianas en 12 partidos, de todos los goles dos fueron en penalti y un total de once se los hizo a equipos tremendamente débiles como el Shaktar y el Malmo, mientras que ante escuadras realmente fuertes como Manchester City, Atlético de Madrid o PSG, simplemente desapareció.

No le importa el juego colectivo

Cristiano Ronaldo ha dicho en múltiples ocasiones que los Balones de Oro son muy importantes para él, mucho más que el hecho de que su hijo sea fan de Messi, o más que ganar una Euro con su selección. Se trata de un trofeo individual que el portugués encomia y coloca por encima de otro título colectivo.

Messi es el favorito de la gente y tiene más goles

Tras completarse noviembre, Messi seguía sumando más goles que Cristiano a lo largo del presente año, ya que sumaba 55 anotaciones por 51 de Cristiano. Además, a finales de octubre una encuesta entre usuarios del sitio de la revista France Football afirmaba que Messi estaba muy por encima del portugués, una tendencia que hasta este lunes no cambió mucho. Messi encabezaba con un 33 por ciento la encuesta, mientras que Cristiano aparecía en tercer lugar con 24 por ciento, por detrás de Riyad Mahrez del Leicester. El trofeo se lo dieron 193 periodistas de distintas partes del mundo, no la gente, no la afición.

El escándalo del dinero

La noticia del desvío de 150 millones de euros por derechos de imagen del portugués desató la indignación en Barcelona y en general en el mundo del fútbol, porque es evidente que algo inclusive más grave que las fallas en las que ha incurrido Lionel Messi no mereció una reacción a la altura de las autoridades fiscales.