Diez errores que dañan tu iPhone sin saberlo

Un protector no es suficiente

Muchos usuarios de iPhone se enfocan a cuidar su teléfono móvil solo cubriéndolo con un protector, pero según el portal MacDigger, hay 10 errores que podrían dañar tu dispositivo y quizá los estás cometiendo sin saberlo.

Mira aquí cuáles son:

1. Usar una batería externa económica. Si la batería portátil tarda un día en cargarse y solo da para una sola carga del iPhone, es una una mala señal y no deberías usarlo.

2. Tenerlo siempre conectado al Wi-Fi o Bluetooth. Tienes que desactivar todas estas opciones si no las está usando. Así evitarás la pérdida de energía almacenada y mejorará el rendimiento de su batería.

3. Usarlo con temperaturas extremas. Las temperaturas altas pueden ser peligrosas para el iPhone. Si lo dejas mucho rato bajo el sol puede dañarse la batería, incluso explotar.

4. Dejarlo cargando toda la noche. La batería se daña más rápido cuando se carga hasta el 100%. Lo recomendable es desconectarlo una vez su carga esté completa.

5. Descargarlo hasta el 0% y cargarlo hasta el 100%. Las baterías modernas de litio se deterioran haciendo esto. Lo recomendable es que el celular funcione en entre el 50% y el 80% de carga.

6. Utilizar un cargador no original. No, no, y no. Si pierdes tu cargador del iPhone, no compres un reemplazo. Aunque el original sea muchísimo más caro, tu celular te lo va a agradecer. Los cargadores baratos dañan la batería.

7. No limpiarlo. El iPhone tiene muchas más bacterias de las que imaginas. Si la hendidura de carga tiene mucho polvo, se puede dañar el celular. Es por eso que se recomienda un palillo de dientes para limpiarlo por esa área.

8. Llevarlo en la mano. El iPhone provoca el 40% de asaltos en la calle en todo el mundo por lo tanto no andes con el móvil de la mano o que sea visible para otros.

9. Permitir su localización a todas las aplicaciones. Error, solo utilízalas cuando sea necesario. Si lo dejan encendido todo el tiempo, la batería se descargará el doble de rápido.

10. Cargarlo en el carro. No lo hagas. Aunque es un resuelve, el teléfono es sometido a un sufrimiento infernal por una fuente de alimentación no estable y que cambia de voltaje.