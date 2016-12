Una llamada para el abogado que no llega

Inquilinos y organizaciones como The Urban Justice Center, LiveOn NY, Coalition for the Homeless y AARP tienen previsto citarse en la mañana de este martes en las escaleras de la Alcaldía para pedir al alcalde Bill de Blasio y a la presidenta del Concejo, Melissa Mark Viverito, que se dé el impulso final a una ley que asegura el acceso a un abogado para los inquilinos de bajos ingresos que estén forzados por sus caseros a ir a los tribunales.

Esta propuesta de ley, Derecho a Asesoría Legal, fue presentada en 2014 por el concejal Mark Levine y la audiencia sobre ella tuvo lugar el pasado septiembre. Aún no hay decisión sobre su aprobación y el martes se van a presentar 5,000 peticiones al alcalde por parte de la coalición de organizaciones de Derecho a Asesoría (Right to Counsel Coalition) para que se vaya adelante con ella.