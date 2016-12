Jennifer Lawrence se disculpa por contar anécdota sobre su trasero

La actriz reveló una anécdota en The Graham Norton Show sobre cómo casi mata a una persona por rascarse en Hawaii el trasero con piedras 'sagradas'

La guapa Jennifer Lawrence se disculpó por contar en Graham Norton Show una anécdota que causó molestia en redes sociales.

Jennifer Lawrence pidió disculpas a través de Facebook por la manera en que contó una anécdota en The Graham Norton Show sobre cómo casi mata a una persona por rascarse en Hawaii el trasero con piedras ‘sagradas’ y cómo la población consideraba lo sucedido como una maldición.

La protagonista de ‘Passengers’ dijo que su intención era burlarse de ella y no de la cultura hawaiana.

“Absolutamente no quise faltar al respecto a la gente hawaiana. Realmente pensé que me ofendía a mí misma con el hecho de que yo fui ‘la maldición’, pero entiendo que la manera en que fue percibido no fue divertida y me disculpo si ofendí a alguien“, escribió la estrella.

Lawrence acudió al show junto a Chris Pratt y ambos compartieron algunas historias. La anécdota fue contada con humor, pero la gente no lo tomó de esa manera.

En Twitter algunos exigían que se disculpara por su comportamiento y por no respetar la cultura de Hawaii.

La actriz, de 26 años, se encontraba en Hawaii para filmar ‘The Hunger Games’ cuando ocurrió el incidente y contó que tenía la necesidad de rascarse pero una de las rocas se soltó y rodó hacia abajo poniendo en peligro a uno de los trabajadores de la producción, pero todo quedó en un susto.

Mira aquí la entrevista completa: