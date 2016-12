Para La Volpe partido con el Real Madrid es una oportunidad de Dios para callar bocas

El polémico técnico argentino vuelve a resaltar sus motivaciones a unas horas de enfrentar a uno de los mejores equipos del planeta

Con sus Águilas en semifinales del Mundial de Clubes y la Final del Apertura 2016, Ricardo La Volpe considera que llegar al América fue un regalo de Dios para tapar bocas, ya que él siente que no tiene nada que demostrar.

En entrevista con ESPN de cara al duelo ante el Real Madrid, La Volpe se dijo un agradecido con Dios por las oportunidades que ha tenido, recordando que en su palmarés aparecen unos Juegos Olímpicos, un Mundial, Copa América, Confederaciones y ahora el Mundial de Clubes.

“Estoy agradecido con Dios, es el que te dice “vení, anda a dirigir al América“, porque nadie lo esperaba, ni yo lo esperaba, me dieron esta gran oportunidad y no la voy a dejar pasar, me siguen criticando y ahí está mi equipo, a través de los jugadores.

“Yo asumí este reto para tapar bocas. Para mí mismo no tengo que demostrar nada, porque es difícil dirigir en México, me dieron la oportunidad de dirigir a la Selección, pero me la gané a pulso, con logros, con objetivos en equipos que quizá no salieron campeones, pero que todos hablaban de ellos”, afirmó el “Bigotón” a ESPN.

La Volpe lamentó que en el futbol mexicano se fijen más en los chismes y no haya programas que se dediquen al parado táctico.

“En México todas esas cuestiones de parado, sistema, forma de jugar, disciplina táctica... no cae bien, hay que hablar del chisme, si te peleaste con un jugador, es más superficial, es una cuestión de análisis poco analítico (SIC), dicen que no le interesa a la gente”.