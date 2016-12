El clasificado que casi convierte a un veterano de guerra en una celebridad

"Sálvenme de morir de aburrimiento", el aviso de un anciano para conseguir trabajo

El cómico clasificado de un veterano de guerra de 89 años terminó con un final feliz. Joe Bartley es un inglés que, aburrido de su vida como jubilado, publicó en el diario local de su pueblo Paignton, en Inglaterra, un aviso: “Se busca trabajo. Ciudadano mayor de 89 años busca empleo en la zona de Paignton, 20 horas o más a la semana. Todavía soy capaz de limpiar, hacer trabajos de jardinería, reparaciones, cualquier cosa. Tengo referencias como soldado veterano en la fuerza aérea. ¡Sálvenme de morir de aburrimiento!”, lee el aviso.

Según medios ingleses que entrevistaron a Joe, el hombre dijo que tras la publicación estuvo “en peligro de volverse una celebridad”. “Cuando puse el aviso creí que yo era solo un hombre viejo buscando trabajo, no vi nada extraño en ello”, dijo.

Joe vive solo desde que su esposa Cassandra murió hace dos años, de acuerdo con el diario The Guardian. “Extraño a mi esposa horrorosamente, y cuando vives solo no hay nadie con quien hablar. Desde que ella murió me mudé a un departamento, y una vez que caminas hasta allí es como estar en un solitario confinamiento”, contó.

Pero Joe, lejos de quedarse sentado viendo televisión (“Hay muchas tonterías en la TV hoy en día”, dice), se lanzó a publicar el clasificado. “Me aburre quedarme sentado sin hacer nada, y pensé que a pesar de que tengo 89 años aún puedo trabajar. Puedo aspirar, limpiar mesas, hacer jardinería, lo que sea”, explicó.

Tal como lo expuso en su anuncio, y gracias a la cómica frase con la que lo cerró, Joe recibió varios llamados para ofrecerle trabajo, aunque eran temporales.

Sin embargo, no tuvo que esperar mucho para que más ofertas llegaran: un supermercado quería contar con su experiencia y un café cerca de su residencia también. Joe decidió que en el café se iba a sentir más a gusto y ahora hace parte del staff de Cantina Kitchen and Bar, un pequeño negocio en el que se siente cómodo sirviendo bebidas y pasteles, y limpiando las mesas.

Para Kate Allen, una de las dueñas del café, “Joe es sumamente productivo. No podíamos dejarlo escapar, me gustó desde que hablamos por teléfono y sé que aquí encajará con el personal”.

Ahora el anciano, famoso en la zona por su historia que rápidamente se hizo viral, dice sentirse feliz con su trabajo y es un ejemplo para demostrar que la edad no es un impedimento ni una limitación.