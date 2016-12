Resumen de muertes en los Deportes en 2016: un año de muchas lágrimas

El avionazo que devastó al Chapecoense entristeció al mundo en un 2016 de reflexión por la muerte de Muhammad Ali, Johan Cruyff y José Fernández

Enero 13 / Muere el primer gran pitcher boricua

Luis Arroyo, considerado el mejor pitcher relevista de las Grandes Ligas a principios de los 60 con la franela de los Yankees de Nueva York, muere a los 88 años en su natal Puerto Rico. El zurdo del gran lanzamiento de tornillo fue un precursor de lo que hoy se conoce como un taponero, llegando a ser miembro del equipo de estrellas en ambas Ligas Mayores. En 1961, Arroyo, nacido en Peñuelas, en la Isla del Encanto, registró una marca de 15-5 y 29 salvamentos, aunque en aquel entonces no existía aún

este término.

Marzo 24 / Se marcha el gran genio del fútbol

El mundo llora la muerte de Johan Cruyff, derrotado por el cáncer de pulmón a los 68 años en Barcelona. Tal vez nunca hubo un futbolista que reinventara el juego como él, algo que siguió haciendo por muchos años como entrenador. Cruyff fue un genio que revolucionó al deporte aplicando los principios del “futbol total” de Rinus Michels en la década de los 70. No pudo ganar una Copa del Mundo con Holanda, pero no por eso no llegó a ser considerado uno de los más grandes. Sus muchos campeonatos con Ajax y Barcelona, su liderazgo, su calidad y su escuela son patrimonio del deporte.

Junio 3 / La campanada final para el más grande del ring

Habían sido muchos años de declive físico y 20 desde la mágica noche de inauguración de los Juegos Olímpicos de Atlanta, en la que el planeta pudo atestiguar los implacables efectos del Mal de Parkinson. Pero Muhammad Ali nunca se dio por vencido y plantó, como siempre, una dura pelea, la cual finalmente llega a su fin en un hospital de Phoenix. El llamado “Greatest of All Times” tiene su último respiro a los 74 años y entonces empieza el duelo nacional y afloran en el mundo las historias por sus triunfos deportivos como campeón de peso completo y su activismo por los derechos civiles.

Agosto 16 / El dirigente eterno fallece a los 100 años

En plenos Juegos Olímpicos, las banderas de Brasil son bajadas a media asta al informarse de la muerte de Joao Havelange, el eterno dirigente del fútbol que fue presidente de la FIFA por dos décadas en las que el organismo se volvió, a la buena y a la mala, la fábrica de riqueza que es hoy. Una infección respiratoria es la causa de su fallecimiento a los 100 años.

Septiembre 25 / Triste amanecer en Miami y en la Gran Carpa

Un accidente a bordo de su lancha al regresar de tomarse unos tragos con amigos en Miami Beach le cuesta la vida al talentoso pitcher cubano José Fernández, de 24 años, cuando empezaba a figurar como gran estrella de las Grandes Ligas y se aprestaba a un megacontrato que algunos estimaban llegaría a 200 millones de dólares. El mal juicio de José para salir de noche en su bote con dos acompañantes a pesar de que sus compañeros de los Marlins le habían pedido no hacerlo se convierte en un cruel golpe para el béisbol.

Septiembre 25 / ‘The King’ deja un hueco grande en el golf

Arnold Palmer, acreditado como el hombre que popularizó al golf por sus logros y carisma cuando ese deporte empezó a ser transmitido en la televisión, además de su rivalidad con Jack Nicklaus en los años 50 y 60, muere a los 87 años. Palmer fue cuatro veces campeón del Masters.

Noviembre 28 / La tragedia que hace llorar al balón

El avión charter que transporta al equipo brasileño Chapecoense a Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Nacional, se estrella a unas millas de llegar a Medellín, causando la muerte de 71 personas, incluyendo 19 jugadores del club, además de cuerpo técnico, algunos dirigentes, comunicadores y aficionados. Las investigaciones revelan que el piloto, quien también pierde la vida, actúa con negligencia al no abastecerse oportunamente de combustible en el largo viaje desde Bolivia para evitar sanciones económicas en contra de la pequeña aerolínea Lamia, de la cual era copropietario. El “Chape” sería declarado campeón oficial de la Copa.