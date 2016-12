Ximena Duque: Mira el romántico pedido de matrimonio de su novio

Mira el video que parece salido de una telenovela

A tres meses de haber presentado oficialmente a su novio, Ximena Duque fue sorprendida con el pedido de matrimonio, y la entrega de anillo.

Jay Adkins invitó a Ximena a cenar en un bote, y mientras se escuchaba de fondo los violines, se arrodilló, sacó a alianza de su bolsillo, y le preguntó a la actriz colombiana si quería casarse con él.

Entre lágrimas, Ximena se arrodilló junto a él y le dio el “Sí”, mientras lo besaba. Una escena que parecía salida de una de sus telenovelas, pero esta vez en la vida real.

Más tarde, la actriz de ‘La Fan’ compartió en las redes sociales un video del momento con estas conmovedoras palabras que le dedicó a su prometido:

“Mejor de como algún día te soñé… Mejor que aquel cuento de princesas que mi madre me leía…. Superas mi imaginación sin medida, eres sin duda el amor de mi vida, el hombre que soñé y que le pedí a Dios. Hagamos de nuestra vida la más hermosa llevando de escudo el amor, el respeto y la paciencia cada día, y de la mano de Dios. Jay Adkins te amo con toda mi alma y esto es un compromiso de vida, por siempre y para siempre…

No puedo dejar de compartir la noche más importante de mi vida con todos ustedes, quiero que sueñen en grande y que crean que los sueños si se hacen realidad. No se conformen y esperen por esa persona que Dios tiene para ustedes. No puedo dejar de agradecer a mi familia y amigos que hicieron esto posible, gracias a cada uno de ustedes por ser parte de mi vida y de este momento, los adoro”.

Aunque aún no confirmaron la fecha de su boda, pudimos saber que sería en abril o junio cuando termine de grabar la telenovela ‘La Fan’, protagonizada por Angélica Vale.