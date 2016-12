Jacqueline Bracamontes cerrará el año con unas vacaciones en familia

La actriz celebrará el inicio de 2017 en Puerto Rico con su esposo, sus hijas, sus papás, hermanos, suegra y cuñados

Jacqueline Bracamontes y Martín Fuentes cerrarán el 2016 con unas vacaciones en las que, por primera vez en su matrimonio, se llevarán a toda la familia.

“Como no tenemos compromisos ni ella ni yo, planeamos algo muy bonito, sobre todo para las niñas. Incluimos a todos: a sus papás, a mi mamá, a mi hermano, a su hermana, a su hermano… todo padrísimo. Va a ser el primer Año Nuevo que pasamos todos juntos, nos vamos a Puerto Rico”, detalló Fuentes.

A su paso por la alfombra roja de la cinta “Un Padre no tan Padre”, en la que participa Bracamontes, el corredor de autos señaló que el filme implicó algunos sacrificios.

“Le costó trabajo ir a San Miguel (de Allende, Guanajuato) a grabar, abandonar a su familia, a las niñas y a mí, sobre todo estando embarazada del tercer bebé. Yo sé el esfuerzo que le puso”, agregó en entrevista.

Sin embargo, la actriz indicó que, por su vida hogareña, le resulta más fácil hacer cine que melodramas.

“Las novelas me encantan, pero regresar como protagonista es complicado. A mí nadie me cuenta, ya sé lo que implica: requiere mucho tiempo, y mis hijas me necesitan, así que es difícil”, explicó.

Actualmente, Bracamontes graba “El Bienamado”, la nueva producción de Nicandro Díaz, pero aseguró que fue una participación especial.

“Me sentí rara de regresar a los foros, tras siete años de ausencia. Pero bueno, me encantó, fue una etapa maravillosa de mi vida que quería recordar.

“Todavía me faltan algunas escenas, fue una participación pequeña, chiquita, pero se van a acordar de mí en toda la telenovela”.