Sheyla cantará los temas de Jenni Rivera en serie

¡Mira porque no pueden usar la voz de "La Diva de la Banda"!

Hace unos días se lanzó el tráiler de la serie “Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí”, donde se tocarán los temas más escabrosos de la vida de Jenni Rivera, como sus nexos con el narcotráfico, las humillaciones por parte de los hombres, su verdadero amor y demás cosas de las que la cantante no quiso hablar, razón por lo cual la familia Rivera demandó al productor Pete Salgado, quien fue mánager de la cantante.

René López, de la producción de Univisión nos comentó que la cantante Sheyla doblará todas las canciones que se usen en la serie.

“Pete ya tiene bastantes problemas legales porque está revelando cosas que ni la familia sabía, es una historia cruda y como no cuentan con el apoyo de la familia para la producción, tuvieron que conseguir a alguien que cantara como Jenni y no sólo que se pareciera físicamente”.

“Luz Ramos no canta, así que Pete buscó a Sheyla, quien interpreta todos los temas, ya grabó más de 20. Hizo un gran trabajo porque casi no se escucha la diferencia, todo esto es para evitar una demanda, pues la producción no tiene permiso para usar la voz ni imagen de Jenni, así que al momento en el que otra persona canta las canciones, sólo se pagan regalías”.

Por esa razón buscamos a Sheyla para que nos contara su experiencia. “No puedo hablar, en enero si me llamas, con todo gusto podemos platicarlo”.