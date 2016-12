J Balvin muestra su lado más familiar en entrevista íntima

El artista ha revelado cómo ha cambiado la relación con su familia desde que se ha convertido en una estrella internacional

El cantante colombiano J Balvin ha vivido uno de los años más prolíficos y satisfactorios de su vida en el terreno profesional y ahora, a punto de cerrar el año, el músico está listo para desconectar y volver a sentirse un miembro más de su adorada familia.

El cantante de “Ginza” ha regresado a su Medellín natal para sacar el máximo partido a la estrecha relación que mantiene con los suyos y, especialmente ahora, con su querida sobrina, quien ha conseguido sacar a relucir su lado más sentimental.

“Tiempo atrás decidí que estas son fechas para compartir con los míos. Con el paso de los días y las experiencias, uno se conciencia de que no todo puede ser trabajo”, explica en una reciente entrevista con la revista Hola Colombia.

Una foto publicada por Revista Hola Colombia (@revistaholacolombia) el 15 de Dic de 2016 a la(s) 8:24 PST

“Para mí, la familia son las personas que te quieren y te aceptan por lo que eres y no por lo que representas, que te quieren en todos los momentos con tus defectos, y para mí va más allá del círculo de sangre”, confesó.

El reggaetonero reveló también las dificultades que experimentó en un principio a la hora de ganarse el cariño de su sobrina al no haber podido compartir mucho tiempo con ella.

“Con mi sobrina fue muy difícil al principio porque yo nunca estaba, entonces no me reconocía. Era muy doloroso llegar, saludarla y ver que salía corriendo, hasta que decidí parar una semana para estar en casa y compartir con Sammy. Por fin sabe quién es el tío. Ya me da ‘picos’ y me abraza. Es una niña muy tierna”, expresó en la misma publicación.

LA FAMILIA / THE FAMILY Una foto publicada por J Balvin (@jbalvin) el 12 de Dic de 2016 a la(s) 6:57 PST

J Balvin siempre ha confiado en todas aquellas personas que le conocen desde su más tierna infancia para que le ayuden a mantener los pies en la tierra y a asimilar con madurez todos los reconocimientos que recibe por su carrera. Tanto es así, que con el paso del tiempo el colombiano ha venido esforzándose aún más a la hora de transmitir a sus padres y a su hermana lo afortunado que se siente de tenerles en su vida.

“Como hijo, con mis errores y mis virtudes, trato de ser mejor cada día. Expreso el cariño y el agradecimiento que le tengo a mi familia y les demuestro que son importantes para mí. Porque una cosa es decir y otra hacer. Con mi hermana me llevo muy bien, a medida que fui creciendo pasé de ser un hermano posesivo y celoso a un amigo que la apoya en todo”, se sinceró en la misma entrevista.

🙏 Mi viejo 🙏 Una foto publicada por J Balvin (@jbalvin) el 20 de Nov de 2016 a la(s) 9:50 PST

Aunque los numerosos compromisos profesionales que llenan su agenda le impiden pasar con sus seres queridos tanto tiempo como le resultaría deseable, J Balvin hace todo lo posible por mantenerse en estrecho contacto con ellos gracias a las nuevas tecnologías, así como tener siempre presente los valores y las enseñanzas que le han inculcado con el paso de los años.

“Lo que más disfrutamos es estar en casa, pero cuando viajo, mi mamá todo el tiempo está conectada conmigo por ‘whatsapp’. Es una relación muy bonita y mis papás siempre son un referente para mí”, insistió.