¿No sabes qué regalarle a tu gente en Navidad?

Dale algo al perro. Si, como lo lees

Dar regalo, o no, es la pregunta que nos hacemos millones de personas alrededor del mundo en esta época del año.

Conocemos a tantos seres humanos maravillosos y aunque en el fondo, sería ideal poderle dar un detallito a cada uno de ellos, la verdad es que no hay bolsillo que aguante, ni tiempo para dedicarse a ir de compras para todos y cada uno de familiares, amigos y/o conocidos.

En lo personal, creo que existe una forma sencilla de poder “hacerte sentir” o demostrar tu afecto con algo tan sencillo e importante como lo es una tarjetita de Navidad, un dulce, o ¿por qué no?, un abrazo en persona, o hasta más fácil aún: un correo electrónico.

Sin embargo, entiendo cuando queremos realmente comprarle “algo” a esa persona que tal vez no conocemos tanto como para saber qué tipo de zapatos utiliza, pero a quien queremos darle un detallito para demostrarle lo mucho que la apreciamos.

Resulta que te decides comprar el regalo, pero llegas al centro comercial y como no conoces muy bien a la persona, das mil y una vueltas buscando sin encontrar nada.¿No sabes qué comprar? Dale algo al perro. Si, como lo oyes.

Les cuento esta anécdota:

El año pasado, tocó a mi puerta uno de mis vecinos. Una de esas personas amables con quien solamente haz cruzado una sonrisa, una mirada y sí mucho se han dicho “buenos días”. El hombre, muy amable, venía acompañado de su esposa y nos querían dar un regalito de Navidad. Me sorprendió mucho su lindo detalle de tomarse el tiempo de ir hasta mi casa a desearnos una feliz Navidad y mucho más cuando vi que en sus manos tenían lo que parecía un regalo para mí.

¿Adivinen qué? No era para mí, era para mi perro. ¡Qué lindo detalle!, ¿no creen? Cuando lo desempaqué, me di cuenta que era unos juguetitos para mi mascota. Muy amables me dijeron, “te vemos pasear a tu perro todas las mañanas, y como no sabíamos que darte a ti, decidimos comprarle algo a ella” (refiriéndose a mi mascota).

Amigos, ¿no le parece una excelente idea? A mí, me encantó.

A lo que voy con esto es que, si llega el momento en que quieras darle un regalito a alguien que no conoces muy bien, siempre te puedes fijar en sus cuentas sociales. Si tiene hijos, cómprale algo que sabes a un niño (a) de su edad le puede gustar, si tiene mascotas, regalare algún detallito para su perro o gato, y así, creo, podrías liberarte del dolor de cabeza que puede ser buscar y buscar el “regalo perfecto” para una persona que aprecias mucho, pero que no sabes que le podrías dar para su uso.

Espero tus comentarios,

Carolina Sarassa

@CarolinaSarassa