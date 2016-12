Luis Miguel ya no vende en Las Vegas

El cantante busca presentarse durante una larga temporada en un reconocido hotel, lugar al que no le interesa tener tanto tiempo a "El Sol", sobre todo, por conflictivo

Luis Miguel, representado por la empresa norteamericana EMax Group, ubicada en Florida, tiene problemas para poder colocar al cantante como espectáculo residente en el Hotel Cosmopolitan de Las Vegas, Nevada.

“Micky” pretende dar 24 shows durante el segundo semestre de 2017, mientras que los administradores del afamado hotel solo ofrecen 4 fechas para que “El Sol” pueda presentarse con su nuevo disco que será con mariachi.

BASTA! platicó con un ejecutivo cercano a esa empresa, quien declaró lo siguiente: “El Hotel Cosmopolitan es uno de los complejos más exitosos de ‘la ciudad del pecado’ y los cantantes de primer nivel desean tener temporada en ese recinto. Están ofreciendo el show de Luis Miguel y el lugar solo puede ofrecer un concierto semanal del intérprete, mientras que ‘Micky’ quiere que sean 24 fechas en total. La negociación no está fácil y es obvio que el descuido importante que Luis Miguel ha tenido, ha afectado a su reputación, pues no le da certidumbre a los empresarios que vaya a cumplir cabalmente con los contratos”.

“Las negociaciones no han sido fáciles porque Luis Miguel dejó de ser serio en sus compromisos de trabajo; es cierto que está modificando algunas costumbres para que en febrero, que presenta su disco en México, lo vean diferente, pero él no va a cambiar de esencia, sigue inalcanzable y no razona que tiene que reinventarse para resurgir. Está pidiendo trabajo sin esforzarse en demostrar que es el número uno y que regresa por sus fueros. En breve se sabrá la respuesta del hotel y esperemos que sea positiva porque va a ser difícil que ‘Micky ‘se levante de ese desprecio en caso de que suceda”, indicó.