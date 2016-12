Así celebró Aracely Arámbula el cumpleaños de su hijo Daniel

Festejando a mi chavito del 8!!! Mis bellos regalos de Vida hace 8 años llego mi segunda bendición mi Dany agradecida por tanto ✨🙏🏻✨💝💝 les comparto su hermoso pastel de legos🎂🍭🎈🎁🎉 🍀🎨⛄️🎄 lo amé !!! 😻😻👾 💃🏼🚶🏽🚶🏽✨💝💝🎄👌🏻💝😘😘😘😘😘😘🎄HAPPY BIRTHDAY ! DANY x🎁🎉🎂🎈🍭🎄

A photo posted by Amo el arte yAmo serMama🏃🏻🏃🏻💃🏼 (@aracelyarambula) on Dec 17, 2016 at 10:53pm PST