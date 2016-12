Esta es la nueva sede de los XV años de Rubí

El baile se cambiará a un lugar más amplio por motivos de seguridad de la gente

El baile de XV años de Rubí ya no tendrá lugar en el Rancho La Joya, como estaba previsto, sino en un terreno de 40 hectáreas, comentó Pedro Ibarra, tío de la festejada.

“Se cambia la sede del baile a un lugar más amplio por seguridad de la gente. Estaba programado en el Rancho y ahora se va a hacer en una explanada, en Laguna Seca“.

“Será en un ejido que se llama Miguel Hidalgo, donde son aproximadamente 40 hectáreas. Así sí cabrá toda la gente que esperamos”, señaló.

De acuerdo con el hermano menor de Crescencio Ibarra, padre de la quinceañera, se esperan cerca de 50 mil personas en el evento, que estará amenizado por Marco Flores y Banda Jerez, así como también por Grupo Capaz (antes K-Paz de la Sierra).

“Nosotros sí vamos a ir y el tío dijo que qué bueno, porque muchos habían dicho, pero nadie había confirmado, hasta ahorita no tenían a nadie confirmado de todos los que habían dicho“, dijo Flores, hace unos días a REFORMA.

Sin embargo, Juan Gómez, de Capaz, negó participar en el evento.

“Según varios grupos dijeron que iban a ir, pero no. No tenemos nada confirmado, ni nada. Pero si nos hablan, pues vamos, ¿por qué no? El 26 (día del evento) lo tenemos libre.

“Es la primera vez que pasa algo así, por eso ha causado tanta sensación. Y ya ven cómo somos los mexicanos, la invitación se hizo para la familia y el pueblo ya está apuntado”, comentó Gómez.

Según Pedro Ibarra, ya están en los preparativos, como la renta de sillas, mesas y consiguiendo a la gente que va a cocinar.

“Todo eso ya está listo. Muchas personas está participando en eso, el inmobiliario y la comida un día antes. La gente que está participando en lo de los alimentos son como 200“, indicó.

Reiteró que todo será con mucha seguridad, pues ya hasta hubo juntas con los presidentes municipales de las regiones aledañas y los agentes del orden.

“Hemos tenido mucho apoyo del Gobernador (Juan Manuel Carreras), de los presidentes municipales vecinos y juntas con los policías estatales, los federales de caminos y hasta con la Sedena.

“Todas las fuerzas se están coordinando porque es mucha logística: la fiesta, el traslado de la quinceañera, pero con mucho apoyo“, mencionó.

Únete a la fiesta

Este es el itinerario para los XV años de Rubí:

– 10:30 horas Se realizará la misa en la Hacienda Zaragoza de Solís.

– 13:00 Se llevará a cabo La Chiva (carrera de caballos), en el mismo terreno del baile.

– 15:00 se dará de comer a la gente en el Rancho La Joya.

– 19:00 Rubí bailará con sus chambelanes

– 20:00 inicia el baile general

POR: Manuel Tejeda