Fotos: Ella es la primera conejita de Playboy plus size en Brasil

So here it is!!! My @oficialplayboybrasil cover is out!! I can't even express how awesome it's feels!!! I'm on the cover of the collectors edition that will be available for sales online on the 20th of December ( link in bio). I'm on seriously all time high because nothing beats celebrating your body however the heck you want! Cheers to a free world, where my body and my rules are the law of the land!!!✨🔥 Meu povo, nem consigo expressar o êxtase de ver esse projeto lindo concretizado! Fotografar na minha linda Roraima, com o apoio dos meus melhores amigos, cercada pela natureza incrível da terra que me criou… livre e empoderada pela certeza de que debaixo da minha própria pele eu posso estar, viver e concretizar tudo aquilo que quiser. Por que o corpo é meu e posso celebrá-lo do jeito que quero e bem entendo. E assim tô aí, na capa da edição para colecionadores, que será vendida exclusivamente online. A pré-venda já tá aberta pra quem quiser pedir ( LINK NO MEU PERFIL), e a partir do dia 20 de dezembro as vendas iniciarão. O sucesso da liberdade, representatividade e do amor próprio prevalece e desse borogodó entendo muito! Valeu Brasilzão, tô sentindo o amor a todo vapor! 🔥🔥🔥 #fluvialacerdanaplayboy #fluvialacerda

