Niño que se fracturó el cráneo en escuela sufría de ‘bullying’

El NYPD investiga las circunstantes en que Daniel Martínez sufrió el fuerte golpe en la cabeza que lo dejó en coma

El pequeño Daniel Martínez, de 8 años, quien se encuentra hospitalizado después de sufrir una fractura de cráneo en su colegio la semana pasada, pudo haber sido víctima de acoso (‘bullying’ como se conoce en ingles), y por ello ahora el Departamento de Policía (NYPD) inició una investigación al respecto.

Familiares del niño, que sufrió además de un derrame cerebral, informaron a varios medios locales que el lunes había despertado del coma inducido y de inmediato mostró temor de tener que volver a la escuela.

Danilo Mérida, el pastor de familia, le contó al Daily News, que el niño “lo único que decía era que no quería volver a la escuela…lucía muy asustado”.

Ahora los padres del niño estarían pensando tomar acciones legales contra la escuela por no haber evitado esta tragedia. Ellos indicaron el lunes que creen que el personal del plantel, la escuela pública 253 en Far Rockaway, en Queens, está ocultando información sobre el incidente y no actuaron de manera rápida para atender a su hijo cuando empezó a vomitar sangre.

La madre, Sandra Martínez, le dijo a ese diario que ella está segura que los maestros “saben que pasó, pero lo están ocultando”.

Daniel estuvo a punto de perder la vida, y pasó seis días bajo fuertes sedante que lo mantenían en coma, luego que sufriera de un fuerte golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente, durante un incidente en el gimnasio del colegio.

La madre resaltó que su hijo sufrió una fractura craneal en la parte trasera de su cabeza, lo que indicaría que fue empujado con fuerza y cayó de espaldas golpeándose contra el suelo.

Algunos reportes indican que hubo otro niño envuelto en el incidente, quien no registró ninguna lesión, y quien habría sido transferido a otra escuela debido a problemas acosando a otros compañeros.

Los reportes de la escuela indican que ese otro niño estaba corriendo y por accidente habría tropezado a Daniel, tumbándolo al suelo.

El Departamento de Educación está investigando el incidente y asegura que los trabajadores del plantel actuaron de acuerdo a los protocolos.