Fondos federales para el metro de la Segunda Avenida

Con el hacinamiento que afecta a la línea del metro de la avenida Lexington, y con algunos residentes de East Harlem caminando cerca de una milla para llegar al subway, necesitamos un Subway de la Segunda Avenida que llegue hasta la calle 125 para crear equidad en la transportación y oportunidades económicas para todos.

La inclusión de este proyecto por parte de la Administración Federal de Tránsito en el Programa de Desarrollo Nuevo Inicio del Programa de Subvenciones para la Inversión de Capital del FTA, es fundamental para que la Segunda Fase del Subway de la Segunda Avenida sea construida de manera oportuna y efectiva.

Aparte de los beneficios económicos que traería a la parte norte de East Harlem, la construcción de esta segunda fase aliviaría en gran medida la congestión a lo largo de la línea de trenes de la avenida Lexington, donde de acuerdo con el periódico amNewYork 1.3 millones de usuarios viajan hacinados como sardinas en los trenes 4, 5 y 6.

Se espera que la primera fase de la nueva línea del metro se abra para el 31 de diciembre de 2016, con estaciones de trenes en las calles 72, 86 y 96. El plan de construcción de la Fase II agregará tres nuevas estacione al norte de la ciudad -hasta la calle 125 en East Harlem- por un valor de $6 mil millones de dólares. Aproximadamente un tercio de ese costo, $2 mil millones, necesitará venir del gobierno federal.

Por eso me he unido a la congresista Carolyn Maloney y al asambleísta Robert Rodríguez para hacerle un llamado a la Administración Federal de Tránsito, a fin de que incluya la expansión del Subway de la Segunda Avenida en el Programa New Starts Project Development.

Tal como lo señalara la congresista Maloney, antes de conseguir los fondos federales para este proyecto, este tiene que ser parte del programa New Starts.

Y la Administración Obama puede hacerlo ahora, antes de que Trump asuma la presidencia, y así librarnos de la incertidumbre que pueda traer la entrada de la nueva administración.

Sabemos que Obama es un gran jugador de baloncesto; necesitamos un tiro de tres puntos en el último cuarto del partido para asegurar que consigamos los fondos federales para que el Subway de la Segunda Avenida sea completamente terminado. Estoy luchando y seguiré luchando por East Harlem y Harlem, para asegurar que la gente ya no tenga que caminar 15 y 20 minutos hasta las estaciones del metro.

El Subway de la Segunda Avenida será bueno para la economía de la ciudad, pero especialmente para la gente de East Harlem.

-Adriano Espaillat es senador estatal de Nueva York