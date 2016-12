Lista de último minuto antes del fin de año (fiscal)

El 31 de diciembre es la fecha límite para tomar decisiones y acciones que impacten sus cuentas tributarias

Es inevitable que en el último minuto se junten muchas cosas que hacer. Algún regalo que comprar, una escapada al supermercado de último minuto, un trabajo que se queda incompleto, una maleta que no cierra…. y revisar las cuentas porque el 31 de diciembre es el último día en el que se tienen o pueden hacer de cara a los tributos cuya declaración se presentará antes del próximo 18 de abril.

Tanto el propio IRS como contadores como, Lisa Greene-Lewis, experta en taxes de TurboTax aconsejan varias cosas.

Tener organización y orden. Hay que poner orden en los recibos de gastos que puedan ser deducibles de impuestos y las fuentes de ingresos. Los contribuyentes que han cambiado de dirección durante el año tienen que comunicárselo no solo a los amigos y familiares sino también al servicio postal, a sus empleadores y al IRS, que tiene un documento para ello. Quienes tengan Obamacare y compren su seguro en el mercado también tiene que notificar al mercado donde compraron si se cambian a un área que está cubierto por otro mercado de seguro de salud diferente.

Otra de las cosas que es importante es notificar a las autoridades, la Administración del Seguro Social, el cambio de nombre de dependientes (un hijo) o el propio (en caso de que haya decidido cambiarlo por matrimonio o divorcio). El IRS advierte que si no cuadran los nombres puede haber problemas al procesar las taxes y obtener reembolso en caso de que lo tenga. Si se ha tenido un hijo, hay que asegurarse de que este tiene número de seguro social o ITIN para poder recibir la deducción por dependientes que puede ser de algo más de $4,000.

Y hay una renovación importante que hacer aunque no atañe a todos los contribuyentes. Desde enero de 2017 el ITIN (o número de identificación del contribuyente) que no haya sido usado al menos una vez para hacer impuestos en los últimos tres años no va a ser válido. Además los que tengan en la mitad de la cifra los números 78 o 79 también expiran el primer día del año que viene. En ambos casos hay que renovar el ITIN si tiene que presentar sus taxes este año y por ejemplo recibir el crédito fiscal de rendimiento del trabajo (EITC). El momento para hacerlo es ahora mismo.

El Consejo Nacional de la Raza instaba ayer mismo a los latinos a renovar este número enviando al IRS el Formulario W-7 (SP), Solicitud de Número de Identificación Personal del Contribuyente del Servicio de Impuestos Internos con la documentación requerida. No se le requiere adjuntar una declaración de impuestos para solicitar la reactivación del ITIN. El contribuyente debe enviar la solicitud al Servicio de Impuestos Internos, ITIN Operation, P.O. Box 149342, Austin, TX 78714-9342.

Ser generoso. Hacer donaciones, de ropa, productos para el hogar o dinero para organizaciones caritativas permite reducir los impuestos a pagar. Estas donaciones tienen que hacerse como tarde el 31 de diciembre y tiene que constar que se ha hecho durante 2016. En el caso de que se use la tarjeta de crédito para financiar a una organización como Plan USA, Oxfam o Uniceff, por mencionar algunas, tiene que constar que la tarjeta se usó antes de esa fecha aunque por el ciclo de la tarjeta el pago llegue entrado ya el año que viene.

Pensar en la jubilación. Si todavía está ahorrando, sepa que tiene algo de tiempo en algunos casos. Las cuentas que se establecen en su trabajo, el 401k deben hacerse antes de que acabe el año y el límite es $18,000. Si su cuenta es un Roth IRA o IRA tradicional el límite es $5,500 si es menor de 50 años o $6,500 en caso de que sea mayor de esta edad y puede contribuir dinero hasta el 18 de abril.

Los trabajadores por cuenta propia que contribuyen a una cuenta IRA SEP pueden deducir hasta 25% de compensación o $53,000 para el 2016 y deducirlo como un gasto de negocios.

Y si ya está en el momento de retirar fondos, sepa que llegada a una edad hay que hacerlo a no ser que su cuenta sea un Roth Ira. A partir de los 70 años y medio tiene que recibir una cantidad de dinero mínima antes de finales de año aunque si ha llegado a esta edad en 2016 puede retrasar hasta el año que viene la retirada de fondos (y aprovechar el buen momento del mercado de acciones, no tanto del de bonos actualmente).

Y si usted tiene ingresos bajos o moderados sepa que puede tomar medidas ahora para ahorrar para la jubilación y obtener un crédito tributario especial. El crédito del ahorro puede ayudarle a compensar parte de los primeros $2,000 si contribuyó voluntariamente a cuentas IRA o similares y el MyRA que puso en marcha el Gobierno federal. Puede hacer esa contribución hasta el 18 de abril. En el caso del 401k y similares, tiene hasta el 31 de diciembre. Para reclamar este crédito (que puede aumentar el reembolso o reducir el impuesto adeudado) se tienen que dar una serie de requisitos de ingresos que se detallan en la página del IRS.

Formarse en un curso. Si se paga la matrícula del próximo semestre antes del 31 de diciembre se puede calificar para un crédito tributario de hasta $2,000 mediante el Crédito Perpetuo por Aprendizaje (Lifetime Learning Credit).