Nace hijo de Luis Fonsi y Agueda López

Bienvenido a este mundo Rocco, que bello eres! Gracias Dios por bendecirnos con otro ángel más 🙏🏽 Definitivamente Dic. 20 será la fecha mas importante de mi vida…. nuestro hijo Rocco escogió este día para felicitar personalmente a su hermana Mikaela en su cumpleaños. Ha llegado saludable y listo para seguir enseñándome a dar lo mejor de mi… #ItsABoy #QuePunteria #AComprarBabyJordansSeHaDicho

A photo posted by Luis Fonsi (@luisfonsi) on Dec 21, 2016 at 6:05am PST