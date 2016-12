10 tips para ahorrar en el seguro del automóvil

Cómo obtener la cobertura que necesitas y que puedes pagar

El seguro del automóvil es una de las compras más costosas que los consumidores esperan no tener que usar nunca. Si bien es importante comprar la cobertura correcta, cuesta mucho más asegurar un automóvil último modelo que un modelo de 5, 7 o 9 años. Aquí tienes 10 consejos útiles sobre cómo mantener las primas en línea sin correr riesgos innecesarios.

Verifica la tarifa cada año

Si tienes la misma aseguradora desde hace un largo tiempo, puede resultar difícil superar sus tarifas, en especial si no has hecho un reclamo últimamente. De hecho, una encuesta del 2014 del Centro de Investigación Nacional de Consumer Reports mostró que solo el 10% de los 19,000 suscriptores de ConsumerReports.org que compararon las primas encontraron que ahorrarían dinero al cambiar de aseguradora.

Es fácil comparar aseguradoras por Internet, en sitios como Answer Financial, Insure.com, Insweb.com y NetQuote. Por lo general, no recibirás una cotización de inmediato por Internet, pero obtendrás mensajes por correo electrónico de agentes que buscan tu negocio. Considera establecer una relación con un agente independiente, quien verificará las tarifas de varias aseguradoras.

Elige una aseguradora altamente calificada

Ahorrar dinero no es solo una cuestión de encontrar las primas más bajas. Algunas aseguradoras tienen primas más bajas, pero te acaba costando más porque reducen las estimaciones de pérdida, fastidian al taller de reparación para que reduzcan los costos y te obligan a pagar más por los repuestos originales. Incluso pueden aumentar las primas injustamente después de un accidente.

Encuestamos a más de 64,872 suscriptores de ConsumerReports.org que presentaron un reclamo entre el 2011 y el 2014. El 80% estaba satisfecho con la gestión de los reclamos. Entre los grupos mejor calificados se encuentran USAA, Amica y NMJ, con puntajes de satisfacción generales de 90 o más.

Establece el deducible correcto

Un deducible más alto reduce la prima porque pagas más de tu bolsillo si tienes un reclamo. Aumentar el deducible de $200 a $500 puede reducir la prima por choque entre un 15% y un 30%. Aumenta a $1000 el deducible y te puedes ahorrar un 40%. Si tienes un buen historial de manejo y no has tenido un accidente que sea culpa tuya en varios años, o nunca la tuviste, elegir un deducible más alto para choques puede ser una buena opción. Solo asegúrate de que vas a poder pagar ese costo si se te acaba la suerte.

Revisa toda la información sobre la cobertura

Tu cobertura de responsabilidad paga por lesiones corporales o daño a la propiedad causados en accidentes. No te quedes corto reduciendo los límites de responsabilidad a los mínimos estatales exigidos. Comprar más cobertura puede parecer una forma rara de ahorrar, pero el beneficio llega si tienes un reclamo costoso, el cual puede poner tus ahorros de toda la vida en riesgo.

Si tienes otro automóvil que puedas utilizar mientras se repara tu vehículo, no necesitas pagar la cobertura de reembolso de alquiler. Eliminar la asistencia en carretera si tienes una membresía de un club del automóvil es una buena opción o si es parte de la nueva garantía de tu automóvil.

Piensa detenidamente sobre la cobertura de protección contra lesiones personales y pagos médicos: no la compres si tiene una buena cobertura de salud; cómprala si no la tienes o si tus pasajeros habituales no están bien asegurados.

Aprovecha los descuentos

Las aseguradoras de automóviles ofrecen una amplia gama de descuentos modestos pero valiosos basados en un estilo de vida de bajo riesgo. Aquí tienes algunos puntos para consultarle a tu asegurador si no te los menciona antes:

Estudiantes con buenas calificaciones.

con buenas calificaciones. Nuevos conductores que tomaron un curso de manejo.

que tomaron un curso de manejo. Conductores mayores que han tomado un curso de actualización.

que han tomado un curso de actualización. Cualquier conductor que tome un curso de manejo defensivo .

. Miembros de grupos de afinidad , como ex alumnos de la universidad y ciertas ocupaciones y profesiones.

, como ex alumnos de la universidad y ciertas ocupaciones y profesiones. Equipos antirrobo y de seguridad en el auto.

Titulares múltiples de la póliza

Las aseguradoras también ofrecen considerables descuentos si compra una póliza de propietario, inquilino o de seguro de vida. Pero asegúrese de verificar los costos totales de ambas formas: primas de diferentes aseguradoras en comparación con paquetes de aseguradoras simples.

Controla el riesgo del conductor adolescente

Agregar un adolescente a la póliza puede aumentar los costos entre un 50% y un 100%. Asegúrate de que tus hijos tomen un curso de conducción segura antes de obtener la licencia de manejo. Haz una regla con ellos de que manejar de forma insegura se traduciría en la pérdida de sus privilegios de manejar el coche.

Informa a tu aseguradora si tu hijo no tiene licencia o si es estudiante universitario que vive a más de 100 millas de tu casa y no tiene un automóvil.

Mantén un buen puntaje de crédito

La mayoría de los estados en el país permiten que las compañías de seguro utilicen tu puntaje de crédito como un factor para determinar la prima de tu seguro. Pregunta si tu compañía de seguros hace esto. De cualquier forma y de forma regular verifica y corrige la información de tu crédito. Si tus finanzas se ven afectadas gravemente por la recesión, despliegue militar, divorcio, pérdida de empleo, muerte de un familiar o problemas médicos, pide una excepción a la aseguradora.

Informa el millaje

Un componente del costo principal en el seguro de automóviles es el millaje recorrido por año. El promedio es aproximadamente 12,000. Pero si, por alguna razón, manejas mucho menos, por ejemplo, debido a un cambio de trabajo o la jubilación, notifícalo a tu aseguradora. Reducir el millaje puede reducir tus primas entre un 5% y un 10%.

Elige tu automóvil de manera inteligente

El daño al vehículo es el componente de costo más grande para las aseguradoras, por lo cual las primas varían según el modelo del automóvil. Cuando vas a comparar modelos, pídele a tu aseguradora que te brinde estimaciones de las primas según los diferentes modelos que estás considerando.

– Jon Linkov