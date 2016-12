Acusan a Fernando Carrillo de acoso sexual nuevamente, ahora en Argentina

El actor venezolano se defiende publicando mensajes privados entre el y la bailarina

Fernando Carrillo ha sido nuevamente acusado de acoso sexual, esta vez fue su compañera de baile en el programa argentino “Bailando 2016”.

Camila Mendes reveló que hubo dos situaciones que la incomodaron cuando fue pareja del actor venezolano en el concurso de baile.

La primera se vio al aire durante el reality. “Antes de bailar la cumbia pop, me empezó a dar besos en el cuello y me subió a upa, cosas que están demás. Dejé de ser la bailarina y de repente pasé a ser una cosa más de la escenografía y él hacía lo que quería“, reporta Clarín que dijo la bailarina.

La segunda instancia ocurrió fuera de cámaras y fue aún más grave cuando ella lo transportaba a su casa después de un ensayo.

“En el camino se me empezó a abalanzar mientras manejaba y me decía cosas como ‘Cami, qué bella eres. Cómo me gustan las niñitas así como vos… Tus bubis (pechos) son muy suavecitas.’ Y se mira el pantalón y me muestra, no sé cómo decirlo … se empieza a dar unos golpecitos y me dijo ‘mira cómo me pones’ y me invitó a la casa. Y así lo tuve hasta que lo dejé en la casa. Tuve que pasar por eso, él veía mi cara de incomodidad pero no es una persona que registre mucho el alrededor”, relató Mendes.

Ahora Fernando Carrillo ha tomado sus redes para defenderse de los ataques publicando una serie de tweets que incluyen mensajes privados entre Camila y el. Estos tweets ahora se encuentran protegidos pero logramos guardar y reproducimos abajo.

“Soy totalmente inocente de esta acusación. Camila miente, enviada por El Chato Prada. Siempre la respete a ella y su novio“, escribió Carrillo.

En otro mensaje el ex de Catherine Fulop escribió: “Siempre traté a Camila Mendes así, con respeto y cariño. Siempre enviando saludos a Maxi, su novio. Que bajeza este ataque. Dios por delante“.

Después de esos mensajes en Twitter, el venezolano continuó su defensa, culpando a una tercera persona de hacer que la bailarina contara esta historia. También adelantó que contaría más secretos.

Fernando Carrillo ya había estado involucrado en una situación de acoso sexual. En el 2014 el actor supuestamente forzó a la recepcionista Beline Castor a darle un beso en la boca, pero el intérprete rechazó esta versión y señaló que solo fue un beso en la mejilla, “como saluda siempre a sus fans”.

Carrillo finalmente aceptó la sentencia de un juez de Miami a cumplir un año de libertad condicional, 250 horas de trabajo comunitario y pagar $750 de multa.