Chota Madre, una bomba cultural en Queens

Esta agrupación ecuatoriana se ha propuesto llevar su Valle del Chota al mundo a golpe de tambor, guitarra y güiro

¿Les suena “Pasito Tún Tún” o “Lindo Carpuela”? Son dos de las canciones tradicionales más populares de Ecuador y de casi toda Latinoamérica y vienen del Valle del Chota. En esa región nacieron también los fundadores de este mitad movimiento cultural-mitad proyecto musical, que les invitamos a conocer en profundidad y en persona.

En palabras de Jose Juan Paredes, uno de los fundadores del grupo, Chota Madre significa “orgullo, historia y fusión de ritmos tradicionales con ritmos contemporáneos, para todo tipo de audiencia, sin importar clase social y ni edad”. Hablamos con él a unos días de su concierto en la sala Terraza 7, el mejor sitio de Nueva York para escuchar músicas del mundo con mensaje, donde se presentan el viernes 23 de diciembre.

¿Cómo, cuándo y por qué te viniste de Quito a Nueva York?

Hace nueve años estudiaba música clásica en el conservatorio nacional en Quito, en Ecuador y al ver la falta de posibilidad de crecimiento como músico en mi ciudad, decidí salir a explorar nuevas oportunidades.

Muchos dicen que Nueva York puede ser una ciudad hostil cuando eres nuevo. ¿Ya conocías a otros músicos cuando llegaste?

No, fue una aventura desde cero. Aquí tenía a mi papá que es ciudadano de este país, por eso tenía documentación en orden, pero no conocía a nadie en el mundo de la música. Empecé a trabajar con una organización que ayuda a la comunidad migrante de bajos recursos económicos, The Latin American Workers Project, y en uno de los eventos que organizábamos para recaudar fondos conocí a un muchacho guitarrista, Giovanni Trujillo. Él me inició en la escena musical de la ciudad.

¿Fueron difíciles los comienzos?

Con Giovanni empecé a tocar en el metro, en Union Suqare tres días a la semana, tocando una fusión de rumba flamenca con música andina. Después decidí dejar el trabajo en la organización y dedicarme solo a la música, dando clases de percusión y tocando en el subway. Al año comencé a tocar en una banda de pop rock y así conocí a Christopher Terán, cofundador de la agrupación. Él además es de la ciudad de Ibarra, de dónde viene este género musical del Valle del Chota y también es fan de la agrupación de mi familia, Oro Negro, así que se conocía todas las canciones tradicionales. Conectamos mucho y comenzamos un diálogo musical muy bonito.

¿Y de ahí a los conciertos?

Un día nos invitaron a tocar en una fiesta en la que los últimos ecuatorianos éramos nosotros. Era curioso porque el resto eran asiáticos, europeos… ni siquiera latinos. El caso es que la gente se volvió loca, lo recibieron súper bien y así decidimos formar Chota Madre.

¿Cómo eligieron ese nombre?

Chota es en homenaje a la región de donde viene la bomba del Valle del Chota. Es una fusión resultado de los africanos que llegaron en calidad de esclavos a la sierra norte del Ecuador, frontera con Colombia, y fusionaron sus melodías con la comunidad indígena nativa que vivía allí. Después de sus largas jornadas de trabajo se juntaban y se desahogaban haciendo música y entre tanto fueron fortaleciendo estos lazos y nació este género musical.

¿La bomba del valle del chota se diferencia mucho de la que se hace en otros sitios?

Sí, es única. El tambor, que se llama bomba, es originario de esta región. Los instrumentos que se utilizan son la bomba, el requinto, la guitarra y también se tocan melodías con hoja de naranja y se implementa con maracas, güiro…

¿Cuál es una buena canción para entender vuestro estilo?

Nuestra música, que pueden encontrar en Spotify, son sobre todo versiones de las agrupaciones tradicionales del Ecuador y una de las más emblemáticas es “Pasito tun tún”. Es sin duda una de las canciones más populares de toda Sudamérica y habla sobre las vivencias del pueblo, que es lo que nos interesa.

Vuestra música tiene bastante contenido social, ¿qué pretenden comunicar?

En sí este proyecto fue creado para dar a conocer la cultura afroecuatoriana que en el Ecuador mismo está totalmente discriminada, aislada. En la capital no bailan ni escuchan música afro, es para la gente del valle del Chota; la música de la costa es para la gente de la costa; los indígenas tienen su propia música también, pero mi proyecto es unificar. Que todos disfruten de la bomba acá y en todas partes, que se sientan orgullosos y se diviertan con este género musical tan especial.

¿Qué planes tienen para 2017?

El año que entra queremos abrir fronteras. Estamos terminando la producción del CD con canciones originales y tres videos en vivo y con eso viajaremos a Europa y seguiremos dando a conocer nuestra cultura por todo el mundo.

