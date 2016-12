Editorial: Falta más diversidad en el gabinete de Trump

Los allegados al neoyorquino dicen que él está consciente del asunto de la diversidad

El presidente electo Donald Trump dijo que para su gabinete iba a seleccionar a la mejor gente para cada puesto. De acuerdo a la selección hecha hasta ahora, él se perfila como el primer mandatario en 29 años en no encontrar un solo latino capacitado para integrar su equipo.

Es cierto que la relación del republicano con un amplio sector de la comunidad latina fue tormentosa por su estrategia de utilizar a los mexicanos, a inmigrantes y a indocumentados como chivos expiatorio.

Pero si es cierto como se dice que Trump obtuvo el 30% del voto latino, existe una importante base de respaldo como para considerar una designación política de este tipo para su entorno.

Los allegados al neoyorquino dicen que él está consciente del asunto de la diversidad. Ellos señalan como ejemplo la designación de la asiática-americana, Elaine Chao, para la secretaría de Transporte, a la descendiente de inmigrantes indios, Nikki Halley, como embajadora ante Naciones Unidas y al afroamericano, Ben Carson, para Vivienda.

Está bien. Pero ese argumento no explica por qué no puede hallar a un integrante de la minoría más numerosa de Estados Unidos cuando otros republicanos lo pudieron hacer.

Ronald Reagan puso a Lauro Cavazos al frente del Departamento de Educación. George HW Bush nombró al ex congresista Manuel Lujan como secretario de Interior. George W. Bush halló al jefe ejecutivo de Coca Cola (con el perfil empresarial que le gusta a Trump), Carlos Gutiérrez para el área de Comercio y Alberto Gonzáles como asesor legal de la Casa Blanca y luego secretario de Justicia. En los equipos de los demócratas Bill Clinton y Barack Obama también hubo latinos.

Creemos que el problema no es que no encuentra latinos con suficiente conocimiento del área. Si no cómo explicar la designación de Rick Perry para Energía -cuya última labor fue en “Bailando con las Estrellas”- o los casos mencionados de Halley y Carson con cero de experiencia en los puestos para los que fueron nombrados.

En este momento se reporta que hay dos latinos que están siendo entrevistados por Trump: Jovita Carranza para Representante Comercial y Luis Quiñonez para el Departamento de Asuntos de Veteranos. Los dos vienen con experiencia, esperamos que sean seleccionados.

El motivo no es llenar una cuota. El propósito de nombrar un latino o una latina en las más altas esferas es tener alguien que provea una visión, y la experiencia de vida que significa ser parte de una comunidad diversa como la nuestra.