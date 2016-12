Helados gratis en el Museo de Nueva York

Un evento para disfrutar en familia en estas festividades

Nueva York.-Celebre temporada navideña en el Museo de la Ciudad de Nueva York con helado gratis y un trineo lleno de actividades de invierno para niños de todas las edades y exposiciones sobre Nueva York para todos.

El Museo ofrece a los neoyorquinos y turistas la oportunidad de experimentar New York at Its Core, la nueva exposición interactiva que cuenta la historia de los 400 años de la ciudad de Nueva York, así como otras exposiciones emblemáticas tales como Gay Gotham y Mastering the Metropolis.

Los programas familiares ofrecidos durante todos los días de fiestas, incluyen día familiar de Hanukkah, una celebración de Kwanzaa, pintura de escenas invernales, decoración de vitrales con vidrios de celofán y la oportunidad para que los niños hagan sus propios copos y globos de nieve.

Los helados los provee Blue Marble (Mármol Azul), con sede en Brooklyn, que es la única compañía certificada de helados orgánicos de la ciudad de Nueva York.

Para recibir el helado gratis, los visitantes deben mencionar la promoción “Holiday Ice Cream” o utilizar el código promocional “IScreamMuseum” a su llegada al mostrador de admisión. La oferta es válida durante toda la semana del sábado 24 de diciembre hasta el sábado 31 de diciembre. El museo está cerrado el día de Navidad.

Detalles de los eventos

Día Familiar Hanukkah: 24 de diciembre, 11 a.m. a 2 p.m.

Recorra imágenes de nuestras colecciones para descubrir elementos de la cultura judía y aprenda el significado de las fiestas.

Celebración Familiar Kwanzaa : 26 de diciembre, 11 a.m. a 2 pm

Celebre Kwanzaa en el Museo de la Ciudad de Nueva York haciendo un mantel de Mkeka para aprender sobre este día de fiesta afroamericano.

Pintura de Escena Invernal: 27 de diciembre, 11 a.m. a 2 p.m.

¿Cómo es un invierno en la ciudad de Nueva York? Recorra imágenes del Portal de Colecciones del Museo para descubrir cómo pintores y fotógrafos han representado escenas de invierno en la ciudad de Nueva York a lo largo del tiempo. ¡Luego utilice la pintura y su imaginación para crear sus propias ilustraciones maravillosas del invierno! Se sugiere inscripción previa.

Para conectarse con el Museo en las redes sociales visite la página en Facebook.com/MuseumofCityNY.

Para obtener más información, www.mcny.org.