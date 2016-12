Lindsay Casinelli: “Si se adelanta tendremos un parto en vivo en Contacto Deportivo”

Esta Navidad es diferente para la presentadora de Univision Deportes, que está por dar a luz

Una noche reciente, Lindsay Casinelli se encontraba en un estudio de Univision en Miami conduciendo Contacto Deportivo, el programa de noticias de deportes que se transmite a nivel nacional de lunes a viernes.

Entonces ocurrió algo que es insospechado para un talento de televisión, pero de lo más normal para una mujer embarazada, como ella: empezó a vomitar.

“Me había comido un caldo de pescado, estaba al lado de ‘El Conde K’ (el presentador Iván Kasanzew) y en eso tuvieron que traerme un bote de basura porque me he vomitado al aire”, relata la venezolana de 31 años de edad. “Lo gracioso del cuento era la cara de ‘El Conde’. Yo me limpié la boca y volví al aire”.

Bienvenidos al mundo de los programas en vivo, donde Casinelli ha florecido en un camino que no se detiene, y esto último es literal. Ella tiene programado dar a la luz el 19 de enero y dice que el plan es trabajar hasta el 15 del nuevo año.

Mikele Antonio será el nombre de un bebé totalmente Univision Deportes porque el papá, Miguel Ángel García, es productor de eventos deportivos de la misma empresa.

“Vamos a trabajar hasta el final y ya después cuando nazca, él se adaptará también a la vida de los papás”, dice la conductora.

¿Y si se adelanta el nacimiento?

“Ah, pues si se adelanta tendremos un parto en vivo en Contacto Deportivo”.

Lindsay Casinelli empezó su carrera en Los Ángeles, a donde llegó a estudiar periodismo y dar sus primeros pasos profesionales. Ya con un nombre en los medios, se marchó varios años después a Nueva York, donde trabajó para ESPN y luego, con el nacimiento de Univision Deportes, como corresponsal deportiva. Una cosa llevó a la otra y con el tiempo le llegó la oportunidad de ser conductora del popular programa República Deportiva.

Casinelli es la primera en asegurar que el camino ha estado lleno de desafíos y esfuerzo.

“Cuando vine no fue fácil, no era la Lindsay Casinelli que trabaja en televisión. Estudié aquí (en Los Ángeles) y trabajé de mesera en muchísimos restaurantes; viví en una casa con 17 personas, pero al final de cuentas trabajando y trabajando…”, revela Casinelli, quien cree haber sido la primera conductora de deportes venezolana a nivel nacional en Estados Unidos.

Ella recuerda que su primer trabajo como talento, en Los Ángeles, no se lo querían dar por ser venezolana, ya que buscaban a una mexicana.

“Yo le dije al jefe en ese momento, ‘pruébame un día y si no te funciono yo misma me voy’, porque yo creo que los sueños no se pueden limitar solamente por no haber nacido en el lugar que tú crees que la gente va a querer”, relata. “La nacionalidad no decide si la gente se va a identificar contigo o no”.

Hoy, en cambio, ella conduce dos shows básicos del menú deportivo de Univision y últimamente ha empezado a recibir oportunidades como ancla de mesas de debate de fútbol, rodeada de gente como Enrique “Perro” Bermúdez, Luis Omar Tapia e Iván Zamorano, lo cual considera uno de los pasos más importantes de su carrera.

Abriendo camino

Casinelli destaca la iniciativa de Univision para respaldar que mujeres como ella y su compatriota Adriana Monsalve se hagan cargo de coberturas especiales.

“Me parece que Univision es el único lugar donde en Deportes la mujer tiene un rol más allá de la presentadora típica. El tipo de coberturas que podemos hacer Adriana (Monsalve) y yo son coberturas que antes estaban limitadas solamente para los hombres… Me parece que estamos abriendo el paso en ese sentido”, opina. “Antes el rol de la mujer era acompañar al hombre y ahora puedes tener el rol protagónico”.

Pero ella considera que por ser mujer siempre tiene que estarse probando ante el público.

“Hay ventajas y desventajas de ser mujer. Ventajas, porque eres de las pocas entre los hombres y los hombres te aprenden a respetar. Pero hablando de las desventajas, para cualquiera es muy fácil mandarte a lavar platos o a la cocina cuando por alguna razón dices algún comentario que no gusta”,

comenta Casinelli. “Al “Perro” Bermúdez nadie lo va a mandar a la cocina a lavar nada. Pero es la minoría. La mayoría es un público que te quiere”.

En la víspera de Navidad, Lindsay Casinelli tiene un deseo para todo el público.

“Lo más importante y aunque suene trillado, pero es la familia. Yo, como inmigrante en el año 2001 que me vine a Estados Unidos, viví ocho años sin mi familia cerca, y ahora que tengo la oportunidad de tenerlos cerca es la mayor bendición”, dice.

“El deseo es que siempre tengas a alguien con quien contar, puede ser una hermana, tu mamá, un novio, porque familia no es nada más la de sangre”.