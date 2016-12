¿Por qué este video de mujer acosada en calle de NYC se ha vuelto viral otra vez?

La maestría de esta chica para responderle a individuos en la calle es digna de imitar

En las últimas horas, un video publicado en 2014, se volvió a popularizar en redes provocando decenas de comentarios de usuarios.

El clip, titulado “10 horas caminando, pero esta vez ella responde”, es una parodia del video que protagonizó una chica que en ese periodo de tiempo fue acosada verbalmente por decenas de hombres mientras recorría las calles de Nueva York.

En ese clip, parte de un experimento de la organización Hollaback, la colaboradora no reacciona a las insinuaciones de los sujetos.

En la grabación, que hace algunas horas cibernautas comenzaron a compartir en redes como Facebook, la protagonista hace precisamente lo contrario: responde.

“Chica, sonríe”, se escucha a un individuo decir.

“Dí algo gracioso”, expresa la muchacha.

En otra escena, un hombre le manifiesta: “Mami”, y la chica contesta: “¿Hijo?”

Aunque los intercambios fueron planeados, el clip no deja de ser elogiado por usuarios, entre otras cosas, porque coloca a la mujer no meramente como una presa de los acosadores, sino como una que reclama el respeto que se merece y el derecho a caminar libremente por la calle sin ser hostigada con comentarios.

Aquí algunoas reacciones de usuarios en Facebook:

“Así es que se hace. Voy a agarrar algunas de estas líneas”.

“Si fue recreado o no, no es el punto. El punto es que mujeres en todo el mundo se pueden sentir identificadas de una manera u otra. Es incómodo, vergonzoso y es acoso. Los hombres necesitan dejar de sexualizar a las mujeres en la calle, en los lugares de trabajo o en cualquier sitio. Es innecesario y yo te garantizo que en el 99 % de tus tristes intentos de conseguir a una mujer no funcionan y al final terminas luciendo como la herramienta que probablemente eres”.

“Esto es lo mejor que he visto. Los chicos acosan a chicas cuando las ven intimidadas. Ellos no saben qué hacer cuando los enfrentas”.