Tigres es favorito sobre América para ganar la Final del Apertura 2016

Los Tigres tienen el respaldo de la afición para llevarse el título del Apertura 2016.

Según una encuesta realizada por GRUPO REFORMA entre 400 aficionados al futbol, la escuadra regia es favorita en un 54% para campeonar, contra un 44% de las Águilas.

Los encuestados consideran que línea por línea la escuadra de la UANL es superior a la de Coapa, destacando la delantera, donde ven a los regios superiores en un 20% (56 vs. 36).

De hecho, al América sólo lo ven superior en la portería, pues el 49 por ciento considera mejor a Moisés Muñoz mientras que el 44 ve más cualidades en Nahuel Guzmán.

Incluso en la parte de los directores técnicos, el 56% ve mayor capacidad en Ricardo Ferretti de Tigres, contra apenas un 26 por ciento de Ricardo La Volpe, estratega de los capitalinos.

En cuanto a las afectaciones por los 17 días que debió postergarse la Final debido a la participación de los azulcremas en el Mundial de Clubes de Japón, la mayoría de los aficionados consideran que los Tigres son los más perjudicados, 50%, contra un 39% de las Águilas.

Encuesta

CAMPEÓN

¿Qué equipo cree que saldrá campeón?

Tigres 54%

América 44%

No sabe / No contestó 2%

LOS FINALISTAS

¿Cuál equipo llega mejor a la Final?

Tigres 56%

América 40%

No sabe / No contestó 4%

De Tigres y América, ¿quién tiene mejor.?

Tigres América Ninguno No sabe / No contestó

Portero 44% 49% 2% 5%

Defensa 50% 41% 3% 6%

Medios 48% 43% 2% 7%

Delantera 56% 36% 1% 7%

Banca 49% 38% 2% 11%

¿Quién cree que es mejor técnico?

Ricardo Ferretti de Tigres 56%

Ricardo Lavolpe del América 26%

Ambos 15%

Ninguno 3%

ARBITRAJE

¿Considera que el arbitraje influirá en la Final o no?

No influirá 40%

Sí influirá a favor de América 46%

Sí influirá a favor de Tigres 10%

No sabe / No contestó 4%

¿BENEFICIO O PERJUICIO?

El jugar el Mundial de Clubes en Japón entre las Semifinales y la Final, ¿benefició o perjudicó al América?

Benefició 34%

Perjudicó 39%

Ni benefició, ni perjudicó 20%

No sabe / No contestó 7%

Las dos semanas sin un partido oficial, ¿benefició o perjudicó a los Tigres?

Benefició 24%

Perjudicó 50%

Ni benefició, ni perjudicó 19%

No sabe / No contestó 7%

Metodología: Encuesta telefónica nacional realizada del 19 al 21 de diciembre a 365 adultos aficionados al futbol en México.

Margen de error: +/- 5.1%. Nivel de confianza: 95%.

Realización: Grupo REFORMA. Comentarios y sugerencias: opinion.publica@reforma.com