Fotos: Kristen Stewart sale con un ángel de Victoria´s Secret

La actriz Kristen Stewart parece haber superado definitivamente la mediática ruptura que protagonizó hace unos meses junto a la cantante St. Vincent, teniendo en cuenta que la que fuera protagonista de la saga ‘Crepúsculo’ habría comenzado ahora un bonito idilio con la modelo Stella Maxwell, una modelo conocida por ser uno de los famosos ángeles de Victoria’s Secret.

“Kristen está saliendo con Stella Maxwell, aunque por el momento las dos solo quieren divertirse juntas, conocerse en profundidad y disfrutar de la compañía mutua. Cuando Kristen tuvo que trasladarse a Savannah para rodar su última película, Stella no dudó en irse con ella varios días para poder pasar más tiempo con ella. Estuvo a su lado en el set de rodaje en alguna que otra ocasión y se lo pasaron en grande”, reveló una fuente a la revista People.

Además de aprovechar los escasos ratos libres con los que contaba la intérprete para dar largos paseos por la ciudad o sacar el máximo partido a la intimidad de hotel donde se hospedaba, una ver terminados sus compromisos profesionales en Savannah las dos pusieron rumbo a Los Ángeles para estar unos días más juntas en la mansión que Kristen tiene a las afueras de la ciudad.

“A Kristen se le ve muy feliz con Stella, ninguna de las dos tiene reparo alguno a la hora de intercambiar gestos de cariño, pero tampoco hasta el punto de resultar empalagosas. Actúan como dos amigas que se tienen mucho afecto y está claro que su romance es muy flexible e informal. Además, Stella es un encanto, una chica muy optimista, relajada, sonriente y totalmente adorable”, expresó la misma fuente.

En los últimos años, Kristen Stewart ha pasado de ser una chica tímida y reservada que no dudaba en poner de manifiesto la incomodidad que le producía el exceso de atención derivado de su noviazgo con el también actor Robert Pattinson a exudar seguridad en sí misma y sobre cualquier aspecto de su personalidad.

“No me avergüenzo [de mi sexualidad] ni me siento confusa. Las cosas están cambiando en este ámbito y no solo para mí. Ahora se nos permite aceptarnos tal y como somos y animar a los demás a que sean la mejor versión de sí mismos”, defendía en una entrevista previa a la revista Vogue.