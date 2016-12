Niños reciben el regalo de la Ciudadanía en la víspera de Navidad

Tras casi seis años separado de su madre, el colombiano Andrés García, de 11 años, se siente feliz de empezar una vida en Estados Unidos

Cuando Andrés García tenía cinco años y su hermanita Yulitza 10, su madre tomó la decisión de seguir el sueño Americano para ofrecerles una vida mejor a sus hijos en medio de las necesidades que tenía en su país. Con un nudo en la garganta dejó Colombia y se vino a vivir a Nueva York, donde se “molió” trabajando duro para poder sostenerse y enviar dinero a su familia. Durante casi seis años estuvo alejada de sus pequeños, pero este viernes la Navidad le dio uno de sus mejores regalos: su hijo menor se volvió ciudadano de Estados Unidos.

“Este es uno de los días más alegres de mi vida. Yo estuve separada muchos años de él y ese es un sentimiento muy duro. Me vine aquí por razones económicas y además tenía muchos conflictos con el padre para que me dejara traer a mi hijo. Por eso ahora estoy feliz con esto. Siento que hice un logro grande en mi vida y en la de Andrés”, comentó Diana García, visiblemente emocionada.

Y la emoción fue igualmente grande para el nuevo ciudadano, quien confesó que se levantó muy temprano para elegir “la mejor pinta” que se iba a poner. “Me siento muy feliz. Ya no me toca preocuparme mucho. Me emocioné mucho y estuve muy contento”, dijo el niño, presumiendo su corbata y su look elegante.

“El inglés se le ha dado mucho mejor que a mí y hasta me corrige”, comentó la feliz madre, quien de paso le agradeció a la vida por haberle puesto en el camino a su príncipe azul. Su esposo puertorriqueño Raúl Cortéz, quien la ayudó a hacer realidad su deseo de vovler a estar junto a sus hijos.

“Yo siempre le vi las ganas de prosperar. Ella quería darle una mejor vida a sus niños y sé que con este paso Andrés va a tener más posibilidades en la vida”, comentó el padrastro del colombiano, quien agregó que la inteligencia del niño lo va a llevar a convertirse en piloto o en ingeniero en el futuro.

Durante la ceremonia, que tuvo lugar en el Museo de Bebidas y Comida de Brooklyn, y donde otros 18 niños de diferentes países recibieron su ciudadanía, la madre también aprovechó para hacer un llamado al presidente Trump sobre sus intenciones de deportar a millones de indocumentados.

“Pienso que los niños no tienen la culpa de lo que hacen sus padres y a ellos deberían darles una oportunidad porque son niños que no son responsables de las decisiones que tomamos los adultos” dijo. “Y si los padres se arriesgaron a traerlos hasta aquí fue por alguna razón. Espero que todo lo que Trump dice sean solo amenazas nada más”.