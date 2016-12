Alcalde que “robo poquito” regala un auto a Rubí

También acudió a la fiesta el gobernador de San Luis Potosí, que fue criticado por dejar sin atención el desabasto de gasolina en la entidad

México – El alcade del municipio de San Blas, Hilario Ramírez “Layín” y el gobernador del estado de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras estuvieron presentes en los XV años de Rubí, el fenómeno viral que acaparó los titulares de la prensa nacional e internacional.

La de por sí polémica fiesta estuvo en el ojo del huracán por la situación que atraviesa el país, el gobernador Carreras le echó más sal a la herida y en medio del desabasto que sufren varios estados, entre ellos San Luis Potosí, el mandatario local se hizo presente en la fiesta, provocando una lluvia de criticas en las redes sociales:

Al festejo no podía faltar Hilario Ramírez Villanueva, alcalde de San Blas, en el occidental estado mexicano de Nayarit, y quien en 2014 admitió que durante su gestión previa en el mismo cargo robó “poquito”, asistió de improviso a la fiesta de 15 años de Rubí Ibarra y le regaló un automóvil a la joven.

Ramírez Villanueva, empresario con el alias “Amigo Layín”, bailó con la quinceañera y aprovechó para invitar a los asistentes a su propia fiesta de cumpleaños, que se realizará el 30 de diciembre y en la que se espera la presencia de artistas como Julión Álvarez, Maribel Guardia y la Arrolladora Banda El Limón.

“Lo hacemos con mucho gusto, porque es una mujer y las mujeres merecen los mejor”, dijo a la prensa el alcalde sobre su presente, un Chevrolet Spark que tenía escrito en el cristal delantero “Rubí, para que vayas a la escuela”.

Al preguntársele si había comprado el automóvil con dinero del erario público, replicó: “No, no. Jamás lo haría. No lo he hecho nunca. No lo haría porque no me gusta. Yo soy un hombre justo, soy un hombre que me dedico a hacer el bien. Regalamos de lo que trabajamos”.

En junio de 2014, en plena campaña electoral como candidato independiente, Ramírez admitió que robó cuando fue previamente alcalde de San Blas (2008-2011), pero destacó que fue “poquito”.

“Me han criticado mucho porque dicen que a mí gusta el dinero (…), pero a quién no le gusta, a todo el mundo”, señaló durante un mitin ante decenas de personas este dueño de una empresa empaquetadora de mango en su natal Huaristemba.

“Sí, le robé (al ayuntamiento); sí, le robé, poquito, porque está bien pobre, le di una rasuradita, nomás una rasuradita”, reconoció.

Ramírez encabezó previamente el gobierno municipal tras ganar las elecciones en 2008, postulado por el conservador Partido Acción Nacional (PAN).

El pasado 27 de septiembre, repartió billetes de 20 pesos (un dólar) en una fiesta patronal de otro municipio de Nayarit, según se aprecia en un vídeo que difundieron medios locales.

Ramírez se ve arrojando al aire y con ambas manos un fajo de billetes a un grupo de personas en la inauguración de las fiestas de San Francisco de Asís en el municipio de Ahuacatlán.

El político daba dinero a los niños que se le acercaban y le pedían. En otro momento se puede ver que le entrega billetes a una persona enferma.

En octubre del año pasado, “El amigo de todos”, como se autodenomina, hizo públicas sus aspiraciones de contender por el Gobierno estatal de Nayarit en 2017.

Además de dinero, en diciembre de 2015 el alcalde repartió botellas de tequila con la etiqueta “El amigo de todos” para anunciar esa candidatura y acostumbra festejar sus cumpleaños en grande como ocurrió el año pasado, cuando compró 50.000 cajas de cerveza y contrató a la popular Banda El Recodo para que tocara.

