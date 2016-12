Astrid Silva recomienda a los indocumentados seguir saliendo de las sombras

La joven, que pasó de ser una indocumentada más a ser parte de la campaña de Hillary Clinton, dice que aunque se enfrenta a perder el estatus de DACA, seguirá luchando públicamente por su familia y por otras como ella y que otros deben darse a conocer para crear consciencia.

En pocos años, Astrid Silva pasó de ser una joven indocumentada de padres humildes, a dar un discurso en la Convención Nacional Demócrata del año pasado, y a sumergirse en la contienda en apoyo a Hillary Clinton y a candidatos demócratas en su nativo estado de Nevada.

Clinton perdió la presidencia, pero casi todos los candidatos por los que trabajó en Nevada, ganaron allí las elecciones y Silva aspira en el próximo año a comenzar su propia organización de ayuda legal para inmigrantes y estudiar derecho. Pero antes, se enfrenta a lo mismo que muchos miles de jóvenes como ella: la llegada a la Casa Blanca de un presidente que amenaza con quitarle DACA, el único estatus legal que ha tenido en su vida en este país.

Silva habló con La Opinión sobre lo que significó la partipación de tantos activistas indocumentados y DACA en la campaña política y lo que está por venir.

El año pasado participó en la campaña presidencial apoyando a la candidata Hillary Clinton. ¿Qué significa esto para tí personalmente y cómo benefició a la causa de los dreamers?

Para mí fue realmente una montaña rusa de emociones. La campaña de Clinton destacó mi historia y la de la ciudadana de 11 años, Karla Ortiz en varias ocasiones. En esta notable elección, hubo “dreamers” que trabajaron en las campañas y tuvieron un papel más grande que nunca. Si bien hay mucho por hacer, el progreso de los últimos años se vió en esta elección. Aunque para mi familia fue aterrador estar en el centro de la atención, también fue una forma de representar a millones que enfrentan lo mismo cada día. Las comunidades indocumentadas tuvieron una voz en la elección presidencial y eso fue muy importante.

El próximo año muchos soñadores, tal vez tu misma, se enfrentan a la pérdida de estatus y los esfuerzos de última hora para salvar a DACA. ¿Cómo estás viviendo eso?

Perder mi DACA es una realidad. No estoy tratando de esconderme de ella o fingir que no puede suceder. Mientras que otros pueden ser optimistas sobre la posibilidad de que el presidente electo mantenga el programa, yo he tratado de cerciorarme de estar lista para lo que pueda suceder, y que otros lo estén. Es mejor ser gratamente sorprendidos que decepcionados. Sé que DACA siempre fue temporal y yo y muchos otros luchamos para que fuera algo permanente. Continuaremos luchando, mi comunidad es resistente, hemos soportado tanto que sé que también superaremos este obstáculo. Seguiremos organizando nuestras comunidades pero ahora con más motivación aún.

¿Qué aprendiste sobre política en el último año mientras estabas cerca de una campaña presidencial?

Ésta fue la primera vez que me metí por completo en una campaña presidencial, aunque estuve involucrada en reelección del presidente Obama en 2012. Sin embargo, esta fue la elección donde realmente entendí no sólo el poder de mi comunidad, sino el mío propio. Aprendí que hay diferentes tipos de personas en posiciones de poder, hay gente como la secretaria Clinton y el líder de la minoría del Senado, Harry Reid, que se tomaron el tiempo para escuchar nuestras historias y que querían realmente hacer una diferencia en las vidas de los afectados. También hay otros tipos de candidatos que sólo creen en sí mismos y que sólo ellos pueden arreglar las cosas. Debemos prestar atención a todos los niveles de gobierno para asegurarnos de que quien está en el servicio públilco tiene el interés de nuestras familias en mente.

¿Cuál es tu consejo para los soñadores y los jóvenes con DACA para el futuro cercano? ¿Cómo deben prepararse?

Lo primero que les diría es que debemos mantener la calma. Mucha gente ya está siendo estafada por individuos sin escrúpulos por estar presa del miedo. Tenemos que recordar que nada ha sucedido todavía, ni siquierea sabemos todos los detalles de lo que puede a pasar. También recomendaría que se mantengan informados de lo que está sucediendo, ha sido muy triste para mí ver que muchas veces la gente está dando a los demás asesoramiento jurídico que está mal porque quieren ayudarles, y a largo plazo esto realmente perjudica a nuestras familias. También los animo a salir de las sombras. Hemos permanecido ocultos durante tantos años, como vimos, sin embargo, cuando muchos de nosotros decidimos enfrentar ese temor, esto abrió las puertas a mile. Si la gente entiende que los inmigrantes indocumentados no son sólo una idea abstracta, que es su vecino o el mejor amigo de sus niños, más gente será capaz de identificarse con nosotros y apoyarnos.