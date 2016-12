José Ramón Fernández se disculpa por insulto discriminatorio

El controversial comentarista deportivo dijo que el árbitro que dirigió la final del fútbol mexicano "tenía Síndrome de Down", por su mala actuación; personas que tratan con personas con esa condición exigieron un disculpa pública

José Ramón Fernández es uno de los comentaristas más reconocidos del fútbol mexicano y se le conoce por su gran odio hacia el América, equipo que disputó y perdió la final ante Tigres en el Apertura 2016.

A pesar de que el equipo felino ganó el título en penaltis, el comentarista de ESPN Deportes no dudó en criticar la mala actuación del árbitro Jorge Isaac Rojas, que pitó el juego de vuelta.

Sin embargo, “Joserra” utilizó palabras que hirieron la sensibilidad de muchos a tal grado que se le exigió una disculpa pública.

“El árbitro fue un desastre, un invento, tiene Síndrome de Down, algo tiene, estuvo impresionante lo que hizo”, dijo Fernández en Fútbol Picante, programa de ESPN Deportes.

Tras el comentario, Guadalupe Jiménez creó una petición a CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación) en el sitio Change.org para que el comentarista mexicano se disculpara publicamente.

“Una persona, sin importar la condición, merece respeto, y el ser una persona ‘pública’ no es justificación para ser despectivo y usar de forma incorrecta el término Síndrome de Down. Me siento aterrada que aún exista la ignorancia, a tal nivel que lo sigan usando como ‘ofensa’.

“Exijo que este señor se disculpe públicamente. Que realice trabajo con personas con esta condición y que apoye a las asociaciones que atienden a personas con Síndrome de down”, se leía en la petición.

Unas horas después llegó la disculpa de José Ramón.

Así se disculpó en el sitio web de ESPN Deportes:

“Quiero ofrecer mis sinceras disculpas a nuestra audiencia por mi comentario en el programa Futbol Picante sobre el arbitraje.

Fue insensible de mi parte haber usado ese lenguaje. Lamento el daño y ofensa que pude haber causado.

Cometí un exabrupto sin el deseo de discrimimar. Una mala frase. Por ello a través de este espacio reitero mis diculpas a los padres y madres que tienen un pequeño con esa condición.

Tengo una sobrina con ese trastorno y entiendo la situación. He convivido con personas que lo padecen y he pasado momentos muy agradables e inolvidables”.

También lo hizo en su cuenta de Twitter: