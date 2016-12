Un milagro de Navidad ocurrió para todos los perros de este refugio de animales

Los empleados decidieron filmar un video para mostrar las jaulas vacías del refugio

Foto: Facebook Humane Society of the Pikes Peak Region

Un refugio para animales de Colorado tuvo mucho para celebrar esta Navidad. Todos los perros de la Sociedad Humana de la Región PikesPeak, un refugio para animales sin fines de lucro en Colorado Springs, fueron adoptados gracias a la campaña “Bring Them Home for the Holidays” del refugio.

Según reportó ABC News, el refugio decidió no aplicar la tarifa de adopción de mascotas para aquellos que quisieran llevar a casa a un amigo peludo antes de la llegada de las festividades navideñas.

Para celebrar este gran logro, los empleados decidieron filmar un video en el cual muestran, con mucha alegría, las jaulas vacías del refugio.

Rápidamente, el material audiovisual se volvió viral con más de 150,000 visitas en Facebook.

“A pesar de que (en ocasionas más pequeñas) hemos llegado a encontrar un hogar a todos los perros del refugio, el lunes fue la primera vez que tuvimos éxito. ¡Tuvimos la perrera completamente vacía!” expresó Gretchen Pressley, gerente de relaciones comunitarias del refugio. “Ver tantos animales domésticos encontrar hogares nuevos y maravillosos es lo que le da sentido a todo lo que hacemos”.

Pressley agregó que no es demasiado tarde para adoptar una mascota, ya que el refugio todavía tiene gatos, y siempre les llegan más perros. Para volver a incentivar la adopción de estos animales, el albergue no cobrará la tarifa de adopción hasta el Año Nuevo.